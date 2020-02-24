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Артем Вареница
© Sputnik / Osmatesco

Вареница: если в Кишиневе перестанут курсировать маршрутки, город ждет коллапс

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200224/29298681/varenitsa-esli-v-chisinau-perestanut-kursirovat-marshrutki-gorod-zhdet-kollaps.html

Журналист, политический комментатор Артем Вареница в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал забастовку владельцев кишиневских микроавтобусов.

В понедельник, 24 февраля, ассоциация автоперевозчиков Молдовы провела забастовку. Правда, не все автоперевозчики ее поддержали, некоторые водители маршруток вышли на рейс и работали в обычном режиме. Поводом для забастовки, по словам организаторов акции протеста, стало то, что городские власти не пожелали пойти навстречу администраторам кишиневских маршрутных такси и повысить тариф. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан не раз заявлял, что не позволит увеличить тарифы в общественном транспорте. Журналист, политический комментатор Артем Вареница поделился своим мнением насчет транспортной проблемы в Кишиневе.

"Мы живем сейчас при капитализме, где все взаимосвязано. Простой пример: автобусному и троллейбусному парку мэрия выделяет деньги, компенсируя разницу между себестоимостью проезда и самим проездом. Стоимость проезда в маршрутке не повышалась уже лет десять. А цена бензина за это время выросла раза в три", - заявил Вареница.
Такси
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бунт маршрутчиков - на руку таксистам: число заказов выросло в 3-4 раза

Как полагает эксперт, для маршрутчиков сейчас не самые простые времена. И неизвестно, как будет решен вопрос с тарифами. Однако, как отметил Вареница, если в городе перестанут курсировать маршрутки, в Кишиневе наступит транспортный коллапс. Проблему можно было бы решить запуском новых троллейбусов и автобусов, но это вопрос времени, а добираться до работы людям нужно ежедневно.

На запуск новых троллейбусных и автобусных маршрутов, как показывает практика, нужен год, если не больше. Поэтому столичный градоначальник сейчас находится в довольно сложной ситуации, подчеркнул Вареница. С одной стороны, руководству столицы необходимо быстро решить транспортную проблему, с другой, сдержать обещание, данное кишиневцам, и оставить тарифы на прежнем уровне.

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