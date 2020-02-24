16:48 24 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: на сколько поднимут цену за проезд в кишиневских маршрутках

Экспертиза
Получить короткую ссылку
93 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200224/29300844/ionite-na-skolko-podnimut-tsenu-za-proezd-v-chisinau-marshrutkakh.html

Тариф на проезд в кишиневских маршрутках целесообразно поднять, но на данный момент не существует экспертных оценок, позволяющих сделать однозначный вывод о том, на сколько следует увеличить расценки, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

К сожалению, до сих пор в Молдове так и не было разработано научного подхода, позволяющего экспертам на базе определенных расчетов сделать однозначный вывод о том, какой должна быть стоимость проезда в кишиневских маршрутных такси.

Такси
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бунт маршрутчиков - на руку таксистам: число заказов выросло в 3-4 раза
Пока таких расчетов не будет сделано и пока не будет разработано общей для всех и понятной формулы расчета стоимости проезда, до тех пор все разговоры о повышении цены или о том, чтобы оставить ее на прежнем уровне, будут оставаться чистой политикой. Такого мнения придерживается экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По мнению экономиста, забастовки автоперевозчиков и попытки "задрать" цены ни к чему не приведут. Скорее всего, цены если и увеличатся, то совсем незначительно, возможно, что и останутся на прежнем уровне.  

"Сейчас самый вероятный сценарий – что никакого изменения цены не будет, потому что повышение цены будет встречено недовольством со стороны населения. Второй вероятный сценарий – что будет маленький рост цены, в пределах одного лея. То есть, цену поднимут до четырех леев", - сказал Ионицэ.

Как полагает эксперт, эти два сценария – прежняя цена или рост тарифа до четырех леев – самые вероятные.

Сегодня, 24 февраля, кишиневские водители столичных микроавтобусов объявили забастовку. Впрочем, некоторые все же решили проигнорировать акцию протеста и вышли на работу. Причиной забастовки стал отказ городских властей увеличить стоимость проезда в маршрутках до шести леев.

По теме

Рост тарифа в маршрутках: между подорожанием и отсутствием комфорта
"Маршрутчики" настаивают на повышении тарифа, иначе - акция протеста
Операторы маршруток готовы пойти на уступки, но после повышения тарифа
Бунт маршрутчиков - на руку таксистам: число заказов выросло в 3-4 раза


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Шоу силачей и полевая кухня: в России отметили 23 февраля
Долой цензуру. Черышева и Вышинский вышли на пикет к посольству Эстонии в Москве
"Долой цензуру": пикет у посольства Эстонии в поддержку журналистов Sputnik
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться