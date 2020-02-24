Ионицэ: на сколько поднимут цену за проезд в кишиневских маршрутках

Тариф на проезд в кишиневских маршрутках целесообразно поднять, но на данный момент не существует экспертных оценок, позволяющих сделать однозначный вывод о том, на сколько следует увеличить расценки, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

К сожалению, до сих пор в Молдове так и не было разработано научного подхода, позволяющего экспертам на базе определенных расчетов сделать однозначный вывод о том, какой должна быть стоимость проезда в кишиневских маршрутных такси.

Пока таких расчетов не будет сделано и пока не будет разработано общей для всех и понятной формулы расчета стоимости проезда, до тех пор все разговоры о повышении цены или о том, чтобы оставить ее на прежнем уровне, будут оставаться чистой политикой. Такого мнения придерживается экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По мнению экономиста, забастовки автоперевозчиков и попытки "задрать" цены ни к чему не приведут. Скорее всего, цены если и увеличатся, то совсем незначительно, возможно, что и останутся на прежнем уровне.

"Сейчас самый вероятный сценарий – что никакого изменения цены не будет, потому что повышение цены будет встречено недовольством со стороны населения. Второй вероятный сценарий – что будет маленький рост цены, в пределах одного лея. То есть, цену поднимут до четырех леев", - сказал Ионицэ.

Как полагает эксперт, эти два сценария – прежняя цена или рост тарифа до четырех леев – самые вероятные.

Сегодня, 24 февраля, кишиневские водители столичных микроавтобусов объявили забастовку. Впрочем, некоторые все же решили проигнорировать акцию протеста и вышли на работу. Причиной забастовки стал отказ городских властей увеличить стоимость проезда в маршрутках до шести леев.