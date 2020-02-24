Ионицэ: на сколько поднимут цену за проезд в кишиневских маршрутках

К сожалению, до сих пор в Молдове так и не было разработано научного подхода, позволяющего экспертам на базе определенных расчетов сделать однозначный вывод о том, какой должна быть стоимость проезда в кишиневских маршрутных такси.
По мнению экономиста, забастовки автоперевозчиков и попытки "задрать" цены ни к чему не приведут. Скорее всего, цены если и увеличатся, то совсем незначительно, возможно, что и останутся на прежнем уровне.
"Сейчас самый вероятный сценарий – что никакого изменения цены не будет, потому что повышение цены будет встречено недовольством со стороны населения. Второй вероятный сценарий – что будет маленький рост цены, в пределах одного лея. То есть, цену поднимут до четырех леев", - сказал Ионицэ.
Как полагает эксперт, эти два сценария – прежняя цена или рост тарифа до четырех леев – самые вероятные.
Сегодня, 24 февраля, кишиневские водители столичных микроавтобусов объявили забастовку. Впрочем, некоторые все же решили проигнорировать акцию протеста и вышли на работу. Причиной забастовки стал отказ городских властей увеличить стоимость проезда в маршрутках до шести леев.