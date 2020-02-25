Чуря: у Санду может появиться серьезный конкурент на правом фланге

Весьма вероятно, что парламентская группа Pro-Moldova, которую создали шестеро вышедших из фракции демократов депутатов, будет стремиться к созданию полноценной партии, считает политолог Корнелиу Чуря. По его мнению, строительство политформирования этой группой неизбежно. Более того, лидер Pro-Moldova Андриан Канду вряд ли откажется от шанса попытать счастья в президентской гонке.

"Конечно же, на президентских выборах задачей Канду будет не победа, а определенная консолидация вокруг него части электората, и создание базиса для дальнейшего продвижения, в случае, если Канду будет придерживаться прозападной линии", - отметил Чуря.

"Для них Санду как лидер - недостаточна. Она продемонстрировала и свои минусы, в том числе. Она является скорее лидером оппозиции, нежели человеком, способным к удержанию власти. А Западу нужны политики, которые бы чувствовали себя вольготно во власти", - подчеркнул Чуря.

Как полагает эксперт, бывший спикер парламента будет делать ставку на создание некоего альтернативного прозападного политформирования. По его словам, это связано с тем, что западные силы, внимание которых приковано к Молдове и которые пытаются влиять на процессы в местной политической жизни, не полностью довольны Майей Санду, как лидером прозападных сил.

Все-таки Демпартия в свои лучшие годы, напомнил политолог, была партией тяжеловесов, которые, будучи у власти, могли держать удар. Так что у Канду необходимый опыт есть. У оппозиции его нет, и Запад это, скорее всего, понимает. Потому Канду, отвечающий необходимым критериям, может устроить Запад в качестве одного из лидеров прозападных сил, заключил Чуря.

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