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Георгий Пара
© Sputnik / Osmatesco

Пара: в Молдове есть спортсмены, которыми может гордиться вся страна

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200225/29321396/para-v-moldove-est-sportsmeny-kotorymi-mozhet-gorditsya-vsya-strana.html

Председатель молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге, депутат парламента Молдовы Георгий Пара рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что молдавская диаспора в Санкт-Петербурге готова помочь в развитии молдавского спорта.

С 24 по 25 февраля в Кишиневе с официальным визитом находилась российская делегация, в состав которой вошел наш земляк, депутат парламента  Георгий Пара. Он с 2001 годая вляется также председателем молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге. Сообщил Пара также и о том, как прошел визит российской делегации в Молдову.

"Думаю, что визит российской делегации прошел плодотворно, было очень много встреч, была беседа в парламенте, встреча в Конфедерации профсоюзов, в Олимпийском комитете Молдовы, мы посетили комплекс "Кишинэу-Арена", который будет открыт к 1 мая", - подчеркнул Пара.

Как заметил депутат, россияне получили шанс оценить, что делается в Молдове для развития спорта, и сравнить с тем, что делают в Санкт-Петербурге. Члены делегации готовы поделиться с молдавской стороной тем опытом и знаниями, которыми они располагают.

Владимир Кулибаба
© Sputnik /
Кулибаба: российская сторона готова поддержать молдавский спорт

"Я думаю, что в Молдове есть самородки и есть спортсмены, которыми мы гордимся, когда в том или ином уголке мира поднимается флаг Молдовы, исполняется гимн Молдовы. И тогда я чувствую гордость за нашу маленькую страну", - добавил Пара.

Также он отметил, что перед молдавской диаспорой стоят амбициозные, большие задачи, связанные с содействием развитию спорта в Молдове. Диаспора в Санкт-Петербурге небезразлична к тому, что происходит в Молдове и желает видеть свою родину экономически и политически стабильной, развитой страной, про которую снова говорили бы "Цветущая Молдавия".

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