Дрон: приют в Чореску предписано закрыть, животных выпустить на улицы

Первое судебное заседание по вопросу закрытия приюта для животных в коммуне Чореску состоялось 25 февраля, о подробностях этого дела в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал адвокат Ион Дрон.

Жителей коммуны Чореску (пригород Кишинева) возмутило решение властей этого населенного пункта - примара Иона Скрипника - о закрытии действовавшего на территории населенного пункта приюта для животных. Приют существовал на частные средства, на пожертвования волонтерских организаций и неравнодушных граждан. Создан он был в 2004 году. Как сообщил адвокат Ион Дрон, который представлял в суде интересы хозяйки приюта, женщина получила от местных властей постановление закрыть приют в течение пяти дней, а животных убрать, причем не сказано, куда.

"Я пытался сказать на судебном заседании, что эта женщина собирает с городских улиц собак, чтобы они не покусали людей. А вы выносите предписание, чтобы она отправила собак обратно. Этих собак нельзя выпускать на улицы, потому что они могут представлять опасность для жителей", - заявил Дрон.

По мнению адвоката, властям, напротив, стоит сотрудничать с владелицей приюта, чтобы прийти к соглашению, которое устроило бы всех. Выпустить собак на улицы – не решение вопроса, отметил Дрон, это создаст только дополнительные проблемы и городским властям, и гражданам. Животные в приюте привиты и стерилизованы, и было бы разумнее держать их на территории приюта, пока не найдется другое место для их размещения.

Редакция Sputnik Молдова пыталась получить комментарий примара коммуны Чореску по телефону и по электронной почте, однако он не ответил.

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