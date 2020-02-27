Ионицэ: о самом главном достижении правительства Кику почему-то мало говорят

Из страны ежегодно через оффшоры выводилось около миллиарда долларов, принятый правительством Кику закон позволил перекрыть эти схемы, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику представил журналистам свой отчет о ста днях работы правительства. Экономист Вячеслав Ионицэ поделился своим мнением о том, какое достижение нынешнего правительства он считает самым важным на сегодняшний день. Причем, принятие одного очень важного закона прошло почти незамеченным, однако, этот закон позволил прикрыть нечестные схемы обогащения монополистов.

"Был принят закон, очень жестко регламентирующий, как любые регулирующие предприятия должны работать с оффшорами. Раньше монополисты – продавцы газа, электричества – могли покупать трубы, кабели не у поставщика, а через оффшоры гораздо дороже, а потом эта стоимость включалась в тариф", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, другие монополии на рынке также проводили подобного рода закупки, речь идет не только о госпредприятиях. Исследование, проведенное экономистом, свидетельствует о том, что в прошлом году оборот таких капиталов составил 1,2 миллиарда долларов. Одной из схем, позволяющей заработать нечестным монополистам, являлась как раз закупка импортных товаров и оборудования по завышенным ценам через оффшорные компании.

"К примеру, есть предприятие, которое покупает оборудование стоимостью в миллион долларов, но через оффшор оно закупает его за три миллиона. Такая схема позволяет этому предприятию незаконно вывести из страны два миллиона долларов. Один миллион стоило оборудование, а два – это украденные деньги", - разъяснил Ионицэ.

Именно подобного рода схемы позволили в прошлом году вывести из страны 1,2 миллиарда долларов, что в сравнении с бюджетом Молдовы составляет почти половину бюджета. Исследование Ионицэ также выявило, что за последние десять лет из страны выводилось в среднем по 900 миллионов в год. Когда такие схемы "проворачивали" госструктуры или регулируемые предприятия, то это било напрямую по госбюджету. Правительство же, наконец-то, приняло закон, который перекрывает этот "кран", через который деньги утекали из страны, заключил Ионицэ.

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