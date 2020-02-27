Дрон: для регистрации политической партии теперь не нужно много денег

На сегодняшний день у тех, кто желал быть причастным к молдавской политике, но не мог зарегистрировать партию по финансовым причинам, появился шанс сделать это, не вкладывая большие деньги, заявил в эфире студии Sputnik Молдова адвокат Ион Дрон.

Конституционный суд признал несоответствующим Основному закону те положения, согласно которым для регистрации партии необходимо было собрать четыре тысячи подписей из половины районов Республики Молдова. Как рассказал адвокат Ион Дрон, если до сих пор для того, чтобы зарегистрировать политформирование, необходимо была затратить порядка 10-15 тысяч долларов на сбор подписей, то теперь можно обойтись без таких финансовых "жертв".

"С 25 февраля и люди без денег, и люди с деньгами находятся в равных стартовых условиях для регистрации собственной партии", - отметил Дрон.

Как рассказал адвокат, решение вступит в силу 31 июля 2020 года. За это время парламент обязан внести изменения в закон и, возможно, установить какой-то минимальный порог подписей для регистрации партии, но никак не четыре тысячи человек, как было необходимо до сегодняшнего дня. Кроме того, эти подписи не нужно будет собирать в каждом из районов страны.

Эксперт также рассказал о зарубежном законодательстве в этой области, которое является гораздо более мягким, чем закон, действовавший в Молдове до недавнего времени.

"Из 28 стран-членов ЕС в 9-ти вообще нет закона о партиях. В Германии, Испании закон есть, но им не регламентируется, сколько человек должно быть в партии, хоть один. В Румынии достаточно трех человек", - сказал адвокат.

Кроме того, добавил Дрон, Венецианская комиссия еще в 2007 году вынесла заключение, что Закон о партиях в Молдове является невыполнимым для большинства групп граждан. С отменой этого закона, у гораздо большего числа жителей Молдовы появится возможность зарегистрировать собственное политформирование, заключил Дрон.

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