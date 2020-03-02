12:35 02 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.70
  • RUB0.26
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: в Молдове необходимо изменить систему междугородних перевозок

Экспертиза
Получить короткую ссылку
29 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200302/29380808/ionita-v-moldova-neobkhodimo-izmenit-sistemu-mezhdugorodnikh-perevozok.html

Билеты на междугородние рейсы могли бы быть дешевле, а сам проезд – более комфортным, если навести порядок в сфере междугородних перевозок, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Огромное количество маршрутов, полупустые автобусы и полный беспорядок в отрасли -  картина, которую сегодня можно наблюдать в сфере междугородних автоперевозок. На многих рейсах автобусы ходят полупустыми из-за того, что автоперевозчики часто получали разрешение на маршрут, когда реальной необходимости в большом количестве машин на рейсе не было. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, билеты подорожали именно из-за отсутствия порядка в этой сфере, и если сократить число автобусов, которые "возят воздух", цены на междугородние рейсы можно было бы вернуть к прежнему уровню, какими они были до подорожания.

"Мне звонил директор большой транспортной компании, сказал, что готов работать по старым ценам, если уберут тех, кто в последние пять-шесть лет за взятку получил место на маршруте. Сейчас у нас на междугородних рейсах – автобус на автобусе, которые ездят полупустыми, и полная неэффективность", - отметил Ионицэ.

Как подчеркнул экономист, проблему можно было бы решить следующим образом: не отправлять из каждого села автобус на Кишинев, минуя автостанции в районных городах, а внедрить грамотную систему менеджмента.

Александр Муравский
© Sputnik / Miroslav Rotari
Муравский: почему повысились тарифы на междугородние перевозки

"Человек, приобретая билет из своего села, приезжал бы на микроавтобусе на автостанцию в ближайшем городе, и чтобы жители близлежащих сел все прибывали туда, там пересаживались в большой автобус, и оттуда уже все ехали в Кишинев с комфортом", - разъяснил Ионицэ.

Как уточнил эксперт, в этом случае речь идет о покупке всего одного билета – из своего села до Кишинева, а билет на пересадку не приходилось бы приобретать. Такая система внедрена во многих странах Европы. И тогда не нужны были бы тысячи мелких рейсов на Кишинев и в другие популярные направления из каждого села, люди бы ездили в комфортабельных автобусах, а не в бывших грузовых фургонах, наспех переделанных в пассажирский транспорт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Новые тарифы на пассажирские перевозки: какие условия поставили власти


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Открытие фестиваля.
В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2020"
Широкая масленица в Тирасполе
Масленичное веселье разгулялось в самом центре Тирасполя
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться