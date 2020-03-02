Ионицэ: в Молдове необходимо изменить систему междугородних перевозок

Билеты на междугородние рейсы могли бы быть дешевле, а сам проезд – более комфортным, если навести порядок в сфере междугородних перевозок, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Огромное количество маршрутов, полупустые автобусы и полный беспорядок в отрасли - картина, которую сегодня можно наблюдать в сфере междугородних автоперевозок. На многих рейсах автобусы ходят полупустыми из-за того, что автоперевозчики часто получали разрешение на маршрут, когда реальной необходимости в большом количестве машин на рейсе не было. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, билеты подорожали именно из-за отсутствия порядка в этой сфере, и если сократить число автобусов, которые "возят воздух", цены на междугородние рейсы можно было бы вернуть к прежнему уровню, какими они были до подорожания.

"Мне звонил директор большой транспортной компании, сказал, что готов работать по старым ценам, если уберут тех, кто в последние пять-шесть лет за взятку получил место на маршруте. Сейчас у нас на междугородних рейсах – автобус на автобусе, которые ездят полупустыми, и полная неэффективность", - отметил Ионицэ.

Как подчеркнул экономист, проблему можно было бы решить следующим образом: не отправлять из каждого села автобус на Кишинев, минуя автостанции в районных городах, а внедрить грамотную систему менеджмента.

"Человек, приобретая билет из своего села, приезжал бы на микроавтобусе на автостанцию в ближайшем городе, и чтобы жители близлежащих сел все прибывали туда, там пересаживались в большой автобус, и оттуда уже все ехали в Кишинев с комфортом", - разъяснил Ионицэ.

Как уточнил эксперт, в этом случае речь идет о покупке всего одного билета – из своего села до Кишинева, а билет на пересадку не приходилось бы приобретать. Такая система внедрена во многих странах Европы. И тогда не нужны были бы тысячи мелких рейсов на Кишинев и в другие популярные направления из каждого села, люди бы ездили в комфортабельных автобусах, а не в бывших грузовых фургонах, наспех переделанных в пассажирский транспорт.

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