Киркэ: что мешает иностранным инвесторам вкладываться в Молдову

Экономический эксперт Роман Киркэ в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос о том, что в Молдове сильнее всего влияет на инвестиционный климат.

В связи со скандальным Законом о гражданстве в обмен на вложения в национальную экономику, действие которого в Молдове в конце концов было приостановлено, участились разговоры о том, что инвестиционный климат в стране не особенно благоприятен.

Обладателей капиталов Молдова не очень интересует по многим причинам. Ряд экспертов утверждает, что притоку инвестиций в Молдову мешают политическая нестабильность, частая смена политического курса страны, нерешенный приднестровский вопрос, несовершенство законодательства, отсутствие должного количества квалифицированной рабочей силы и коррупция в высших эшелонах власти.

Экономист Роман Киркэ полагает, что в Молдову не спешат вкладываться еще и потому, что у нас нет какого-либо интересного аспекта, чего-то своеобразного, какой-то "фишки".

"У нас нет уникальности, инвесторам непонятно, почему кто-то должен вкладывать свои кровно заработанные в Молдову. Другой момент – это рабочая сила. У нас всего около 30 процентов населения является экономически активным. В то же время, в старой Европе нет страны, где этот процент был бы менее 65", - заявил Киркэ.

Однако, любой недостаток может быть преодолен, если выявить достоинства нашего региона и выгодно их преподать, считает эксперт. Например, инвестиции в автоматизированную систему управления в разных странах сталкиваются с проблемой профсоюзных движений, необходимостью сохранения рабочих мест и оказания поддержки трудящимся. При отсутствии рабочей силы в Молдове был бы возможен приход на наши рынки компаний, осуществляющих производство на основе автоматизированных систем управления, в автономном режиме, где требуется меньшее количество людей. Таким образом, можно выискивать какие-то наши отличия от мировых рынков, наши специфические особенности, и думать, как получить из этого выгоду, заключил Киркэ.

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