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Аннаслав Яковенко.
© Sputnik / Rodion Proca

Яковенко: станет ли Кишинев действительно "зеленым"

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200303/29401774/yakovenko-stanet-li-chisinau-deystvitelno-zelenym.html

Европейская столица обязана быть комфортным, современным, безопасным и удобным для жизни городом, сказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко.

Мэр Кишинева Ион Чебан посетил презентацию проекта "Кишинев – зеленый город. Стратегическое планирование", на которой городской глава заявил, что именно с таких проектов начинается преображение столицы.

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Подробнее об этом начинании рассказал экологический активист Аннаслав Яковенко. По его словам, речь идет о стратегическом плане на пять лет, его приоритет – это экологическая политика, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни горожан в целом.

Понятие "зеленый город", уверен собеседник, предполагает, что городские власти идут курсом устойчивого развития. 

"Это политика осознанного потребления, бережного отношения к природным богатствам и поддержания такого уровня жизни, чтобы нашим потомкам не пришлось платить за наш эгоизм в потреблении природных ресурсов", - объяснил Яковенко.

Концепт развития Кишинева как зеленого города нацелен на экологическую проблематику.

Как подчеркнул экологический активист, до сих пор не было принято документа, который определял бы действия муниципальных властей на среднесрочную и долгосрочную перспективу в области защиты окружающей среды.

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