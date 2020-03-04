Чиркова: молдавская публика знает, любит и помнит русские песни

Участница фестиваля "Мэрцишор" Ольга Чиркова рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о своих впечатлениях от визита в Молдову и о программе, которую она подготовила для молдавской аудитории.

Исполнительница русских народных песен Ольга Чиркова впервые в Молдове, артистка была приглашена для участия в рамках фестиваля "Мэрцишор". Как рассказала Чиркова, ее родители – тоже музыканты, отец – заслуженный баянист России Юрий Чирков, мать – певица Нина Чиркова, и они не раз посещали Молдову с концертами. От них гостья фестиваля слышала, что в Молдове очень дружелюбная публика, которая любит русские народные песни.

"Родители мне давно рассказывали, какой гостеприимный здесь народ. Я говорю всем спасибо огромное, потому что я здесь всего два дня, но я в полном восторге от публики, у нас еще несколько концертов впереди, надеюсь, увезу полный багаж впечатлений от вашей страны", - сказала Чиркова.

Как подчеркнула исполнительница, в ее доме всегда звучали русские народные песни в исполнении Людмилы Зыкиной, частушки, которые пела знаменитая русская частушечница Мария Мордасова.

Для молдавской публики Чиркова также исполняет песни из репертуара Зыкиной, такие, как "На побывку едет молодой моряк", "Оренбургский пуховый платок", "Течет река Волга" и многие другие, любимые публикой.

"Первый мой концерт в Молдове уже доказал, что народ помнит, любит и знает эти песни, и весь зал вчера пел их вместе со мной. Было очень приятно, я это запомню навсегда", - заключила Чиркова.

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