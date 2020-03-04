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Ольга Чиркова
© Sputnik / Osmatesco

Чиркова: молдавская публика знает, любит и помнит русские песни

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200304/29410325/circova-moldova-publika-znaet-lyubit-i-pomnit-russia-pesni.html

Участница фестиваля "Мэрцишор" Ольга Чиркова рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о своих впечатлениях от визита в Молдову и о программе, которую она подготовила для молдавской аудитории.

Исполнительница русских народных песен Ольга Чиркова впервые в Молдове, артистка была приглашена для участия в рамках фестиваля "Мэрцишор". Как рассказала Чиркова, ее родители – тоже музыканты, отец – заслуженный баянист России Юрий Чирков, мать – певица Нина Чиркова, и они не раз посещали Молдову с концертами. От них гостья фестиваля слышала, что в Молдове очень дружелюбная публика, которая любит русские народные песни.

"Родители мне давно рассказывали, какой гостеприимный здесь народ. Я говорю всем спасибо огромное, потому что я здесь всего два дня, но я в полном восторге от публики, у нас еще несколько концертов впереди, надеюсь, увезу полный багаж впечатлений от вашей страны", - сказала Чиркова.

Как подчеркнула исполнительница, в ее доме всегда звучали русские народные песни в исполнении Людмилы Зыкиной, частушки, которые пела знаменитая русская частушечница Мария Мордасова.

Открытие фестиваля.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2020"
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Для молдавской публики Чиркова также исполняет песни из репертуара Зыкиной, такие, как "На побывку едет молодой моряк", "Оренбургский пуховый платок", "Течет река Волга" и многие другие, любимые публикой.

"Первый мой концерт в Молдове уже доказал, что народ помнит, любит и знает эти песни, и весь зал вчера пел их вместе со мной. Было очень приятно, я это запомню навсегда", - заключила Чиркова.

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