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Роман Михэеш
© Sputnik / Osmatesco

Михэеш: если падет правительство Кику, начнется политический хаос

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200304/29414236/mihaes-esli-padet-pravitelstvo-chicu-nachnetsya-politicheskiy-khaos.html

Возможное создание коалиции между ПСРМ и ДПМ в парламенте Молдовы прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Сегодня стало известно, что руководство Партии социалистов Республики Молдова решилось на переговоры с Демпартией о создании коалиции в парламенте. Как отметил политолог Роман Михэеш, на самом деле переговоры, которые социалисты планируют начать с демократами – ни что иное, как попытка формализовать уже имеющуюся коалицию, которая пока носит неофициальный характер.

По мнению политолога, к созданию коалиции партию социалистов подталкивает тот факт, что нынешнее правительства фактически лишено парламентского большинства, что создает постоянную угрозу досрочных парламентских выборов.

"Ожидается, что они договорятся о создании открытой коалиции. Вероятнее всего, это произойдет сегодня-завтра. На сегодняшний день, против нынешнего правительства создался обширный фронт, и без серьезной поддержки это правительство очень слабо", - отметил Михэеш.

Как сообщил политолог, Демпартия сегодня планирует собраться для обсуждения вопроса о создании коалиции, где будет решено, быть ли союзу с социалистами, и если да, то на каких условиях.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Социалисты заявили о переговорах с ДПМ о создании коалиции

"Когда демократы проголосовали за правительство Кику в парламенте, тогдашний вариант неформальной коалиции с демократами казался президенту Додону самым лучшим. Но на данном этапе, когда идет попытка разрыва фракции демократов, те, кто остался в ДПМ, заявили, что нуждаются в каких-то гарантиях, потому что им очень трудно удержать своих членов в партии", - рассказал Михэеш.

Сейчас же, заключил политолог, для социалистов является важным "зацементировать" вокруг этого правительства парламентское большинство. Потому что, если правительство Кику будет отправлено в отставку, может начаться политический хаос. Против президента объединяются разные политические силы, пока сложно понять, кто их объединил, но сплотить их всех вместе мог только кто-то очень влиятельный, считает Михэеш.

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