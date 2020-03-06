Чебану: любой футбольный клуб Молдовы может оказаться на месте "Зимбру"

Председатель ассоциации спортивных журналистов Молдовы Эдуард Чебану рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему некогда славный кишиневский клуб оказался банкротом.

Банкротство команды "Зимбру" – серьезный сигнал для всего молдавского футбола, и в нынешних условиях ни один наш футбольный клуб не застрахован от того, что с ним может случиться то же самое. Как заявил председатель Ассоциации спортивных журналистов Молдовы Эдуард Чебану, все всецело зависят от меценатов, иногда и всего от одного человека, который считает нужным вкладываться в эти команды, как было с "Зимбру", который долгие годы содержал бизнесмен Николай Черный.

"С успехом команда "Зимбру" выступала даже на международной арене, было много достойных матчей. И сейчас, конечно, то, что было объявлено на пресс-конференции клуба, это удар по всему молдавскому футболу", - полагает Чебану.

Как отметил эксперт, клуб долгие годы был флагманом молдавского футбола, и вся история этого вида спорта в Молдове неразрывно связана с ним. Говоря о причинах, приведших к банкротству клуба, Чебану отметил неэффективность управления командой.

На сегодняшний день, считает Чебану, у менеджмента не существует ни стратегии развития клуба, ни достаточного бюджета на развитие, более того – команда умудрилась обрасти долгами, при том, что были итальянские специалисты, выразившие готовность вкладываться в "Зимбру".

"Если оперировать цифрами, за аренду спорткомплекса "Зимбру" Федерация футбола каждый год выплачивала клубу 250 тысяч евро. Многие родители обучают своих детей в Академии футбола "Зимбру" и платят. Там гостиница, фитнес-залы, теннисные корты, мини-футбольные площадки, искусственные поля. Это целая индустрия", - подчеркнул Чебану.

При таких активах, чтобы умудриться стать банкротом, нужно быть очень далеким от бизнеса человеком или не хотеть зарабатывать, резюмировал эксперт.

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