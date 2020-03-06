Чуря: коалиция социалистов с демократами будет прагматичным союзом

Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, насколько надежным, на его взгляд, будет альянс Партии социалистов с демократами.

Одним из ключевых условий переговоров с социалистами о создании властной коалиции Демпартия назвала сохранение проевропейского курса. И этот пункт, как считают многие эксперты, является тем фактором, который будет способствовать неустойчивости и недолговечности такой конструкции, как союз ПСРМ и ДПМ. Собственно, именно это стало решающим моментом в распаде предыдущей парламентской коалиции – у ПСРМ и ACUM было слишком разное видение будущего Молдовы, различались и взгляды на будущий курс развития страны. Политолог Корнелиу Чуря полагает, что судьба новой коалиции будет более удачной.

"Мне кажется, этот альянс будет сильно отличаться от того, который был у нас в прошлом году. Дело в том, что нынешний союз создают две прагматичные партии, которые всегда нацелены на результат, на обладание властью, и они менее идеологизированы, чем блок ACUM", - заявил Чуря.

По мнению политолога, для ACUM слишком важны собственные идеологические принципы, основой для которых являются неолиберальные ценности. ПСРМ и ДПМ, в отличие от них, более склонны к поиску компромиссных решений.

"Мне кажется, две эти партии смогут удерживать власть относительно долгое время, договариваясь по каждому спорному моменту. Но все-таки главной проблемой нынешнего альянса будет противостояние тем оппозиционным силам, которые могут ослаблять данную политическую конструкцию", - заключил Чуря.

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