21:06 09 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Виктор Пынтя
© Sputnik / Rodion Proca

Пынтя: коронавирус может унести 65 миллионов жизней, если его не остановить

Экспертиза
Получить короткую ссылку
281 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200309/29467342/pintea-koronavirus-mozhet-unesti-65-millionov-zhizney-esli-ego-ne-ostanovit.html

Доктор медицинских наук, профессор государственного медуниверситета им. Н. Тестемицану Виктор Пынтя рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, как может развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Принимаемые в мире, в том числе, в Молдове меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции необходимы, заявил в доктор медицинских наук профессор Виктор Пынтя.

Coronavirus
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

По его убеждению, все действия - как профилактического, так и карантинного характера - ни в коем случае не являются нагнетанием паники, поскольку ситуация с заболеванием на самом деле может стать очень серьезной

Несмотря на то, что, к примеру, от туберкулеза ежегодно умирают около 2 миллионов человек, а от сердечно-сосудистых заболеваний – 15 миллионов, преуменьшать опасность коронавируса, от которого в мире скончалось чуть более трех с половиной тысяч человек, не стоит.

"В случае, если распространение болезни будет продолжаться, это приведет к смерти 65 миллионов людей. Давайте я приведу в пример эпидемию гриппа 1918-1920 годов. Тогда погибли 50 миллионов человек. Это же может случиться и с коронавирусом", - отметил Пынтя.

По словам эксперта, необходимо предпринять строгие меры для того, чтобы защитить людей от распространения инфекции. Количество заболевших, если не ввести карантин, будет увеличиваться в геометрической прогрессии, заключил Пынтя. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Додон: за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом — уголовное наказание
Еще три человека с подозрением на коронавирус проходят тесты — Минздрав
Коронавирус COVID-19 настиг уже свыше ста стран


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
Milan Central Station passengers checked as 16 million are on quarantine lockdown
Италия: карантин по коронавирусу затронул четверть населения страны
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться