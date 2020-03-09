Пынтя: коронавирус может унести 65 миллионов жизней, если его не остановить

Доктор медицинских наук, профессор государственного медуниверситета им. Н. Тестемицану Виктор Пынтя рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, как может развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Принимаемые в мире, в том числе, в Молдове меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции необходимы, заявил в доктор медицинских наук профессор Виктор Пынтя.

По его убеждению, все действия - как профилактического, так и карантинного характера - ни в коем случае не являются нагнетанием паники, поскольку ситуация с заболеванием на самом деле может стать очень серьезной

Несмотря на то, что, к примеру, от туберкулеза ежегодно умирают около 2 миллионов человек, а от сердечно-сосудистых заболеваний – 15 миллионов, преуменьшать опасность коронавируса, от которого в мире скончалось чуть более трех с половиной тысяч человек, не стоит.

"В случае, если распространение болезни будет продолжаться, это приведет к смерти 65 миллионов людей. Давайте я приведу в пример эпидемию гриппа 1918-1920 годов. Тогда погибли 50 миллионов человек. Это же может случиться и с коронавирусом", - отметил Пынтя.

По словам эксперта, необходимо предпринять строгие меры для того, чтобы защитить людей от распространения инфекции. Количество заболевших, если не ввести карантин, будет увеличиваться в геометрической прогрессии, заключил Пынтя.

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