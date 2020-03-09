Ионицэ: из обрушения рынка нефти Молдова может извлечь свои преимущества

Цена нефти на мировых биржах рухнула по причине того, что страны-члены ОПЕК и Россия не смогли прийти к согласию по вопросу сокращения объемов добычи. Эксперты отмечают, что цены претерпели самый сильный обвал с 1991 года.

В связи с этим актуальным для Молдовы становится вопрос: а как это отразится на нашей экономике? Во всем мире это означает, прежде всего, сокращение стоимости горючего, но это правило не всегда работает в Молдове, отметил экономист Вячеслав Ионицэ. По его словам, наши продавцы топлива крайне неохотно идут на понижение цен, зато с радостью всегда поднимают стоимость топлива, когда котировки нефти растут. Однако на этот раз молдавский рынок вынужден будет отреагировать, заявил Ионицэ.

"Думаю, в ближайшие одну-две недели минимум на один лей цены на топливо должны упасть. У нас как раз начинаются весенние сельхозработы, раньше каждую весну в связи с этим продавцы горючего цены повышали. Но надеюсь, в этом году будет по-другому", - сказал Ионицэ.

Как напомнил экономист, цена на газ в Молдове также привязана к цене нефти, поэтому должно произойти и снижение стоимости газа. Однако обыватель это сильно не почувствует, поскольку в теплое время года потребление газа традиционно низкое, и тем не менее, все равно закупка государством топлива по сниженной цене позволит в какой-то мере решить вопрос с долгом "Молдовагаз" перед "Газпромом". Возможно, полагает эксперт, также снизится цена на электричество.

Последний раз подобная ситуация, когда снижение стоимости нефти могло бы дать определенные преимущества молдавской экономике, наблюдалась в 2015-2016 годах, однако цены тогда так низко все же не падали, кроме того, это совпало с нашим банковским кризисом, из-за чего произошло обесценивание национальной валюты, и все плюсы от снижения цен "съела" девальвация лея.

"Надеюсь, девальвации лея не будет, он сейчас чувствует себя довольно комфортно. Молдавская валюта будет иметь стабильный курс с небольшой тенденцией к обесцениванию, но очень медленной. Если так реально будет, это выльется в снижение цены на нефтепродукты, и, может быть, на газ и электричество", - подытожил Ионицэ.

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