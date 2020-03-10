Лисневский: запрет массовых мероприятий в Молдове абсолютно оправдан

Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова высказал свое мнение относительно тех мер, которые предпринимаются молдавскими властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

В Молдове был введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, об этом на брифинге во вторник, 10 марта, объявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Запрет коснулся культурных, спортивных, социальных мероприятий. В первую очередь, под "удар" попал финальный концерт международного музыкального фестиваля "Мэрцишор", который пришлось отменить, под угрозой срыва также чемпионат Молдовы по футболу.

Население, конечно, будет недовольно этими запретами, но такие меры совершенно необходимы, полагает политолог Ян Лисневский.

"Анализируя то, что происходит, мне кажется, правительство обязано так поступить. К сожалению, иногда властями должны приниматься жесткие меры", - отметил Лисневский.

Как сообщил политолог, и в европейских странах, и в США есть понятие кризисной ситуации, и в таких обстоятельствах власти действуют максимально жестко. На Западе принимаемые "волевые" меры тоже вызывают недовольство населения, но это не значит, что такие шаги не являются необходимыми.

"В состоянии чрезвычайного положения права человека немножко "сужаются" - для того, чтобы защитить все население. Нужны жесткие меры, если мы хотим остановить распространение заболевания. В Италии, Германии, Франции заболевшие, которые покидают зону карантина, несут уголовную ответственность", - заявил Лисневский.

Таковы принятые в Европе нормы, подчеркнул эксперт, и Молдова, по его словам, не должна бояться прибегать к ним, чтобы обезопасить население.

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