19:00 10 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD17.39
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.70
Поиск
Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: запрет массовых мероприятий в Молдове абсолютно оправдан

Экспертиза
Получить короткую ссылку
10300
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200310/29475930/lisnevskiy-zapret-massovykh-meropriyatiy-v-moldova-absolyutno-opravdan.html

Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова высказал свое мнение относительно тех мер, которые предпринимаются молдавскими властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

В Молдове был введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, об этом на брифинге во вторник, 10 марта, объявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Kit de testare pentru probe de coronavirus
© AFP 2019 / INA FASSBENDER
Коронавирус за сутки: закрытие школ в Румынии, Италия на карантине, предупреждение ВОЗ

Запрет коснулся культурных, спортивных, социальных мероприятий. В первую очередь, под "удар" попал финальный концерт международного музыкального фестиваля "Мэрцишор", который пришлось отменить, под угрозой срыва также чемпионат Молдовы по футболу.

Население, конечно, будет недовольно этими запретами, но такие меры совершенно необходимы, полагает политолог Ян Лисневский.

"Анализируя то, что происходит, мне кажется, правительство обязано так поступить. К сожалению, иногда властями должны приниматься жесткие меры", - отметил Лисневский.

Как сообщил политолог, и в европейских странах, и в США есть понятие кризисной ситуации, и в таких обстоятельствах власти действуют максимально жестко. На Западе принимаемые "волевые" меры тоже вызывают недовольство населения, но это не значит, что такие шаги не являются необходимыми.

Массовые мероприятия, архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
В Молдове введен полный запрет на проведение массовых мероприятий 
"В состоянии чрезвычайного положения права человека немножко "сужаются" - для того, чтобы защитить все население. Нужны жесткие меры, если мы хотим остановить распространение заболевания. В Италии, Германии, Франции заболевшие, которые покидают зону карантина, несут уголовную ответственность", - заявил Лисневский.

Таковы принятые в Европе нормы, подчеркнул эксперт, и Молдова, по его словам, не должна бояться прибегать к ним, чтобы обезопасить население.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Коронавирус за сутки: закрытие школ в Румынии, Италия на карантине, предупреждение ВОЗ
Коронавирус в Кишиневе: Чебан отдал несколько распоряжений
Коронавирус в Молдове: есть ли место панике, что намерены предпринять власти
Пандемия, но контролируемая: ВОЗ о перспективах в связи с коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
Коронавирус внес коррективы в Молдове: временно запрещены массовые мероприятия
В Молдове отменили массовые мероприятия из-за коронавируса - видео
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться