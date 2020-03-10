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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: экономический кризис пришел, откуда не ждали

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200310/29480753/ionitse-ekonomicheskiy-krizis-prishel-otkuda-ne-zhdali.html

Мировая экономика уже десять лет непрерывно росла, и все ожидали обвала, так что неудивительно, что он вот-вот готов произойти, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

Обрушение рынка нефти и паника, вызванная распространением в мире коронавирусной инфекции, явились предпосылками для того, чтобы ситуация в мировой экономике стала близка к кризисной. Карантинные меры, введенные во многих странах, привели в первую очередь к убыткам в туристической отрасли, далее, по цепочке, пострадали транспортная сфера, снизились расходы топливных компаний, упали доходы промышленности.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что "кризис пришел, откуда не ждали". Страх перед коронавирусной инфекцией вызвал шок и панику, и это привело к снижению экономической активности.  

"Мировая экономика переживает сейчас сложный момент. Нельзя еще говорить о мировом кризисе, однако прослеживаются уже все симптомы, говорящие о вхождении в кризис", - отметил Ионицэ.

Купюры долларов США, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Как сообщил эксперт, сейчас многое будет зависеть от ситуации на рынке нефти, от того, договорятся ли Россия с Саудовской Аравией. При снижении объемов потребления нефти, производители стоят перед дилеммой: продавать больше, но дешевле, или держать цены, упуская возможности роста производства. В то же время, цена на баррель нефти на мировых рынках может упасть еще ниже, предупреждает ряд экспертов.

"В этой войне каждая страна-производитель нефти пытается переиграть конкурентов и минимизировать свои потери. Это означает, скорее всего, что они не смогут договориться, каждый захочет переиграть другого, чтобы получить какой-то доход", - заключил Ионицэ.

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