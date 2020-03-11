Пынтя: в законе должна быть предусмотрена ответственность за отказ от лечения

К гражданам, которые игнорируют предписания врачей и не желают лечиться от опасных инфекционных заболеваний, должны применяться строгие меры, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор медицины Виктор Пынтя.

За злостное несоблюдение предписаний властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Молдове предлагают ввести административное и даже уголовное наказание. В то же время, далеко не все граждане Молдовы готовы проявлять сознательность и обращаться к врачам при первых симптомах заболевания. Об этом говорит такой факт: в Молдове около 100 тысяч человек болеют туберкулезом, и среди них есть те, кто упорно игнорирует предписания медиков и не желает лечиться.

Направить на принудительное лечение их нельзя, поскольку это считается нарушением прав человека. Тот факт, что они являются источником инфекции для других людей, самим больным, похоже, безразличен.

Доктор медицины Виктор Пынтя полагает, что к тем, кто уклоняется от лечения общественно опасных заболеваний, необходимо применять принудительные меры. В том случае, когда речь идет об угрозе заражения многих людей, такие меры абсолютно оправданы.

"В той же Италии приняли закон об обязательной вакцинации. Это европейская страна, которая соблюдает права человека. Но она приняла такой закон из-за угрозы распространения ряда заболеваний среди тех, кто не вакцинирован", - отметил Пынтя.

Закон в Италии приняли после вспышки кори, согласно этому закону, дети, не прошедшие вакцинацию, не могут посещать школу, а родители, у чьих детей не будет 10 обязательных прививок, обязаны выплатить штраф в 500 евро.

"Нужно обязательно заставлять лечиться всех, кто болен. Нужны какие-то строгие меры для того, чтобы заставить тех, кто не думает о своем здоровье, подумать об окружающих", - заключил Пынтя.

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