Чуря: оппозиция дестабилизирует ситуацию, используя страх перед коронавирусом

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова призыв лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду к молдаванам из стран, охваченных эпидемией коронавируса.

Майя Санду обратилась к молдаванам, находящимся в Италии и других странах, где много случаев заражения коронарирусом, с призывом вернуться домой. Такой призыв идет вразрез с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения к людям не выезжать из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса. Политолог Корнелиу Чуря считает, что заявление Санду было рассчитано на ее находящийся за рубежом электорат.

"Для Майи Санду электорат из-за рубежа, из Европы является очень ценным, потому что он обычно за нее голосует. Поэтому, естественно, она будет говорить ему только приятные вещи, и не будет принимать во внимание риски заражения коронавирусом граждан в Молдове", - заявил Чуря.

По мнению Чури, ситуация в стране сейчас достаточно стабильна, хотя есть и отдельные признаки панических настроений, вызванных страхом перед возможной эпидемией коронавирусной инфекции в Молдове.

"Эта паника усиливается и благодаря действиям оппозиции, то есть, она имеет и политический характер. Оппозиции выгодно создать нестабильную ситуацию. Но, думаю, что пока все - под контролем", - сообщил Чуря.

Как отметил эксперт, одна часть населения при этом не довольна тем, что власти действуют, с их точки зрения, неэффективно, другая часть – тем, что им не позволяют участвовать в массовых мероприятиях. Но недовольные действиями властей будут всегда, и они всегда будут создавать отрицательный фон, заключил Чуря.

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