16:10 11 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.35
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: оппозиция дестабилизирует ситуацию, используя страх перед коронавирусом

Экспертиза
Получить короткую ссылку
72 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200311/29490865/ciurea-oppozitsiya-destabiliziruet-situatsiyu-ispolzuya-strakh-pred-koronavirusom.html

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова призыв лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду к молдаванам из стран, охваченных эпидемией коронавируса.

Майя Санду обратилась к молдаванам, находящимся в Италии и других странах, где много случаев заражения коронарирусом, с призывом вернуться домой. Такой призыв идет вразрез с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения к людям не выезжать из стран, где зарегистрированы вспышки коронавируса. Политолог Корнелиу Чуря считает, что заявление Санду было рассчитано на ее находящийся за рубежом электорат.

"Для Майи Санду электорат из-за рубежа, из Европы является очень ценным, потому что он обычно за нее голосует. Поэтому, естественно, она будет говорить ему только приятные вещи, и не будет принимать во внимание риски заражения коронавирусом граждан в Молдове", - заявил Чуря.

По мнению Чури, ситуация в стране сейчас достаточно стабильна, хотя есть и отдельные признаки панических настроений, вызванных страхом перед возможной эпидемией коронавирусной инфекции в Молдове.

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Rodion Proca
Коронавирус в Молдове: последние данные Минздрава
"Эта паника усиливается и благодаря действиям оппозиции, то есть, она имеет и политический характер. Оппозиции выгодно создать нестабильную ситуацию. Но, думаю, что пока все - под контролем", - сообщил Чуря.

Как отметил эксперт, одна часть населения при этом не довольна тем, что власти действуют, с их точки зрения, неэффективно, другая часть – тем, что им не позволяют участвовать в массовых мероприятиях. Но недовольные действиями властей будут всегда, и они всегда будут создавать отрицательный фон, заключил Чуря.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В каком состоянии молдаванин, госпитализированный в Италии с коронавирусом
Коронавирус и Молдова: что делать тем, кто купил билеты в Италию
В Молдове отменили массовые мероприятия из-за коронавируса - видео
Еще два новых случая коронавируса подтвердились в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снимок Berber американского фотографа Lee Schlosser, попавший в шортлист в категории Youth конкурса Sony World Photography Awards 2020.
Шортлист Sony World Photography Awards 2020 в категориях Student и Youth
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться