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Артём Вареница
© Sputnik / Osmatesco

Вареница: слишком многие получают выгоду, играя на человеческих страхах

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200312/29503467/varenitsa-slishkom-mnogie-poluchayut-vygodu-igraya-na-chelovecheskikh-strakhakh.html

Политический комментатор Артем Вареница в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, кому выгодно создание ажиотажа и паники во время эпидемий.

Те, кто должен успокаивать граждан и не допускать паники, то есть, власти многих стран мира и СМИ, на самом деле, часто не пытаются ничего противопоставить распространению панических настроений в обществе, поскольку получают свои выгоды от этого. Ажиотаж вокруг нынешней вспышки коронавирусной инфекции оказался выгоден многим, считает политический комментатор Артем Вареница.

"Для СМИ – это сенсация. Для магазинов – это продажи, все раскупают товары. Или возьмем Китай. Помните массовые протесты в Гонконге? Сейчас никто не протестует, все борются с вирусом. Или возьмем США, где 3 ноября выборы. Трамп возглавил борьбу с эпидемией. Ну как его теперь не выбрать?", - заявил Вареница.           

Продукты в магазине.
© Sputnik /
Что творится в магазинах после первых случаев коронавируса в Молдове
Кроме того, в прибыли остаются фармацевтические корпорации, подчеркнул Вареница. Вначале "птичий" грипп, затем "свиной" - когда случились вспышки этих инфекций и возникли тревожные настроения в обществе, связанные со страхом перед заболеванием, – фармкомпании очень умело сыграли на этом, получив многомиллионные доходы.

 

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