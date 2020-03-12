Вареница: слишком многие получают выгоду, играя на человеческих страхах

Политический комментатор Артем Вареница в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, кому выгодно создание ажиотажа и паники во время эпидемий.

Те, кто должен успокаивать граждан и не допускать паники, то есть, власти многих стран мира и СМИ, на самом деле, часто не пытаются ничего противопоставить распространению панических настроений в обществе, поскольку получают свои выгоды от этого. Ажиотаж вокруг нынешней вспышки коронавирусной инфекции оказался выгоден многим, считает политический комментатор Артем Вареница.

"Для СМИ – это сенсация. Для магазинов – это продажи, все раскупают товары. Или возьмем Китай. Помните массовые протесты в Гонконге? Сейчас никто не протестует, все борются с вирусом. Или возьмем США, где 3 ноября выборы. Трамп возглавил борьбу с эпидемией. Ну как его теперь не выбрать?", - заявил Вареница.

Кроме того, в прибыли остаются фармацевтические корпорации, подчеркнул Вареница. Вначале "птичий" грипп, затем "свиной" - когда случились вспышки этих инфекций и возникли тревожные настроения в обществе, связанные со страхом перед заболеванием, – фармкомпании очень умело сыграли на этом, получив многомиллионные доходы.

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