Лисневский: ждем окончания переговоров по коалиции

Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова высказал мнение, что договор о создании коалиции между социалистами и демократами в парламенте Молдовы должен быть подписан в ближайшие дни.

По оценке многих политологов, Партия социалистов и Демпартия не позднее начала следующей недели должны уже объявить о создании новой парламентской коалиции. Аналитик Ян Лисневский отметил, что сейчас переговоры вышли на финишную прямую, когда стороны ведут разговор о разделении сфер влияния.

"На данный момент мы наблюдаем за заключительной стадией переговоров, когда обе партии распределяют ответственность и власть. Это объединение будет происходить по той же системе, которая была предложена блоку ACUM. Осталось дождаться окончания этих переговоров", - отметил Лисневский.

По его словам, сейчас единственная проблема состоит в том, что ДПМ хотела бы получить для себя гарантии, что она сможет придерживаться проевропейской линии, продолжая курс Молдовы на Евроинтеграцию. Для этого демократы хотели бы получить портфели Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Министерства обороны.

У нас, заявил Лисневский, армия, с одной стороны, довольно слаба, но с другой – она крайне важна с точки зрения геополитической игры.

"Просто подписание договора между партиями никого не устраивает, он не имеет юридической силы и легко может быть нарушен. Стороны хотят перестраховаться. Поэтому и необходимо это распределение министерств, обязанностей и сфер власти", - заключил политолог.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK