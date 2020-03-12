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Роман Михэеш.
© Sputnik / Osmatesco

Михэеш: на Пасху молдавские мигранты из Италии массово поедут домой

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200312/29510150/mihaes-na-easter-moldova-migranty-iz-italy-massovo-poedut-domoy.html

В Италии находятся по разным данным от 50 до 200 тысяч наших граждан, которые там работают, и на праздники многие из них, скорее всего, приедут домой, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

В среду, 11 марта, фонд "Общественное мнение", проводящий социологические и маркетинговые исследования, обнародовал данные очередного опроса, согласно которым у половины респондентов есть родственники, вынужденные работать за рубежом.

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© REUTERS / Remo Casilli
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Такая открытость страны не может не настораживать – фактически, мы очень уязвимы для разного рода "ввозных" инфекционных заболеваний. И самая большая проблема, возникающая в этой связи, – это то, что трудовые мигранты из нашей страны массово работают в Италии, где сейчас сложная эпидемиологическая ситуация.

Политолог Роман Михэеш отметил, что в Молдове намного меньше людей ездит по маршруту, скажем, "Кишинев-Единцы", чем "Кишинев-Милан" или "Кишинев-Венеция".

"Мы сталкиваемся с проблемой: у нас дефицит общения с властями Италии. Мы даже точно не знаем, сколько там наших граждан, сколько сейчас из них больны, какая там ситуация. А на Пасху многие из них, по традиции, захотят вернуться домой. Мы такой поток граждан никак не сможем проверить", - сказал Михэеш.

По словам политолога, необходимо принять серьезные меры карантинного характера, потому что, если мы окажемся не готовыми к приему такого потока граждан, в стране может разразиться эпидемия.

Coronavirus
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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При этом полностью закрыть для них границы мы тоже не можем, потому что это граждане нашей страны, подчеркнул политолог.

"Мы не сможем остановить порядка 50 тысяч молдаван, которые вернутся домой на Пасху и Родительский день. Ни в какие ворота не лезет, чтобы запретить им въезд в страну. Но мы должны принять меры, чтобы выявить больных и изолировать их. Надо признать, что власти многое сделали, закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия. Но я пока не вижу, чтобы что-то делалось для подготовки к наплыву молдавских мигрантов на пасхальные праздники", - заключил Михэеш.

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