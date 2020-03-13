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Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна

Миронова: прошедшая зима в Молдове была самой теплой за весь срок наблюдений

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200313/29520648/mironova-proshedshaya-zima-v-moldova-byla-samoy-teploy-za-ves-srok-nablyudeniy.html

Зимний период 2019-2020 годов в Молдове оказался аномально теплым, с недобором осадков, заявила в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

Возможно, аномально теплая зима нынешнего года – следствие глобального потепления, о котором много говорится. По крайней мере, метеорологи прогнозировали такой результат, что зимы будут становиться короче и теплее. Как отметила эксперт Татьяна Миронова, прошедшая зима как раз укладывается в рамки этого прогноза. Однако, как полагают специалисты, затронет процесс потепления в основном зиму, не особенно сказавшись на остальных сезонах.

"Период, когда среднесуточные температуры колеблются между +5 и +10 градусами, остается таким же. По прогнозам, лето у нас начнется как обычно, не сильно сдвинувшись в сторону весны. Но в осенний период, возможно, будет теплее", - сообщила Миронова.

Как подчеркнула метеоролог, в настоящий момент сложно спрогнозировать, каким именно образом изменение климата затронет Молдову. 

Автомобили на дороге в Кемеровской области.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Пока можно только делать предположения, но ни специалисты в нашей стране, ни службы, которые обладают большими возможностями и лучше оснащены, не способны дать стопроцентно точные прогнозы, как повлияет на нас потепление. До настоящего времени изменения климата, затронувшие Молдову, не сказались на стране каким-либо критичным образом.

Что же касается дефицита осадков, то такие засушливые периоды в Молдове еще бывали. Кроме того, следует заметить, что сезон дождей у нас обычно приходится на конец весны и на начало лета, заключила Миронова. 

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