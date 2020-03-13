Миронова: прошедшая зима в Молдове была самой теплой за весь срок наблюдений

Возможно, аномально теплая зима нынешнего года – следствие глобального потепления, о котором много говорится. По крайней мере, метеорологи прогнозировали такой результат, что зимы будут становиться короче и теплее. Как отметила эксперт Татьяна Миронова, прошедшая зима как раз укладывается в рамки этого прогноза. Однако, как полагают специалисты, затронет процесс потепления в основном зиму, не особенно сказавшись на остальных сезонах.

"Период, когда среднесуточные температуры колеблются между +5 и +10 градусами, остается таким же. По прогнозам, лето у нас начнется как обычно, не сильно сдвинувшись в сторону весны. Но в осенний период, возможно, будет теплее", - сообщила Миронова.

Как подчеркнула метеоролог, в настоящий момент сложно спрогнозировать, каким именно образом изменение климата затронет Молдову.

Пока можно только делать предположения, но ни специалисты в нашей стране, ни службы, которые обладают большими возможностями и лучше оснащены, не способны дать стопроцентно точные прогнозы, как повлияет на нас потепление. До настоящего времени изменения климата, затронувшие Молдову, не сказались на стране каким-либо критичным образом.

Что же касается дефицита осадков, то такие засушливые периоды в Молдове еще бывали. Кроме того, следует заметить, что сезон дождей у нас обычно приходится на конец весны и на начало лета, заключила Миронова.

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