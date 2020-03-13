Михэеш: почему пробуксовывает создание коалиции в парламенте Молдовы

Западные партнеры понимают, что на данный момент альтернативы созданию коалиции между социалистами и демократами - нет, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

На тот небольшой срок, что остался до президентских выборов, вряд ли удастся создать другое парламентское большинство, кроме альянса ПСРМ с ДПМ, и западным партнерам это очевидно, поэтому они, скорее всего, согласятся с такой конфигурацией в высшем законодательном собрании Молдовы.

"Я уже не вижу со стороны западных партнеров жестких попыток помешать созданию этой коалиции. В то же время мы наблюдаем другое: попытки Запада форматировать эту коалицию под свои интересы", - отметил политолог Роман Михэеш.

Сейчас очень важно обратить внимание на такую деталь, как сам документ, который будет подписан между сторонами коалиции, считает политолог. Имеет большое значение, какое это будет соглашение, на какой срок оно будет подписано, какие пункты будет содержать.

"Конечно же, Демпартия будет представлять сторону Евросоюза и США в этой коалиции - косвенно, не напрямую, но будет отстаивать интересы именно этих геополитических игроков. Что захочет Запад иметь в этом правительстве, на какие зоны ответственности рассчитывает – мы увидим в скором будущем", - сообщил Михэеш.

По мнению эксперта, Филип и Дьяков не могут не учитывать интересы США и Евросоюза, и вынуждены отстаивать западную позицию. Из-за этого создание коалиции пробуксовывает. Конечно, у президента Игоря Додона тоже есть определенное влияние и на Филипа, и на Демпартию, и они вынуждены считаться с ним, но то, что до сих пор документ о создании коалиции не был подписан, говорит нам, что не по всем вопросам еще был достигнут компромисс.

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