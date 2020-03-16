Мороз: как выжить молдавским фермерам после бесснежной зимы

Доктор экономики Виктор Мороз рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, какие нужно предпринимать спасительные меры для сельского хозяйства Молдовы.

Бесснежная зима и отсутствие запаса влаги в почве станет проблемой для фермеров, в частности для тех, кто выращивает озимые культуры.

Поэтому для решения ситуации необходимо обратиться к практикам из прошлого – об этом в эфире студии Sputnik Молдова сказал экономический эксперт Виктор Мороз.

"Если вспомнить старый опыт – еще 80-х годов прошлого века, то тогда иногда подсевали – большей частью другие культуры, в первую очередь рожь, чтобы получить зеленую массу", - сказал Мороз.

Впрочем, эксперт уверен, что в данной ситуации необходимо действовать гибко.

"Еще один вариант – это замещение культур, при отсутствии урожая озимой пшеницы ее замещают в первую очередь кукурузой. Если будут дожди во второй половине лета, то это неплохой выход из ситуации, кукуруза может расти медленно, как и подсолнечник. Так что вторая половина лета может спасти ситуацию", - отметил эксперт.

Мороз отметил также целый ряд других негативных последствий отсутствия запаса влаги в почве для сельского хозяйства страны.

"Также нужно надеяться на многолетние культуры, они более устойчивы к засухе, но далеко не каждый фермер получает фрукты высокого качества, которые можно экспортировать. И еще один негативный момент – это забой скота. Это иногда единственный выход при отсутствии кормов. В наше время запасы кормов достаточно скудные и однообразные. Есть стебли кукурузы у некоторых – у тех, кто не сжег их как биотопливо", - резюмировал собеседник.

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