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Николай Осмокеску
© Sputnik / Rodion Proca

Осмокеску: в Молдове уже вводили чрезвычайное положение

Экспертиза
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (183)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200319/29584448/osmochescu-moldova-uzhe-vvodili-chrezvychaynoe-polozhenie.html

Доктор международного права Николай Осмокеску напомнил в эфире радиостудии Sputnik Молдова некоторые исторические события, во время которых власти также применяли особый режим.

Пандемия коронавируса заставила власти многих стран пойти на беспрецедентные меры для предотвращения распространения болезни. В Молдове до 15 мая действует чрезвычайное положение. Однако в республике ЧП вводится не в первый раз – об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор международного права Николай Осмокеску.  

"У нас есть подобный опыт. Еще в советское время, осенью 1990 года, когда был политический кризис на юге страны, у нас было объявлено чрезвычайное положение. Был создан Штаб по чрезвычайному положению по главе с премьером Мирчей Друк и генералом Ионом Косташ, министром внутренних дел. Штаб находился в Чимишлии", - напомнил эксперт.

Президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная и премьер Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
Режим ЧП в Молдове: власти обратились к гражданам с разъяснениями
Тридцать лет назад, политическую ситуацию на юге удалось стабилизировать и чрезвычайное положение длилось недолго.

"Я был членом этого штаба в качестве первого заместителя министра иностранных дел. Тогда все министерства делегировали первых замов в этот штаб. Длилось все это две недели", - отметил Осмокеску.

Более того, в 1990 году власти страны были готовы к введению комендантского часа, но до этого, к счастью, не дошло.

"Комендантского часа не было, хотя мы готовились к его введению, готовили листовки с объяснением, что это такое. С информацией, когда и где запрещается свободное перемещение, какие ограничения существуют для транспорта", - резюмировал эксперт.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (183)

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