Дрон: как будут работать молдавские суды во время ЧП

Адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти Ион Дрон прояснил в эфире студии Sputnik Молдова важный для граждан Молдовы вопрос.

Чрезвычайное положение ассоциируется у некоторых граждан с военным временем, когда судопроизводство действовало по упрощенным и часто безжалостным схемам. Не стоит думать, что эти исторические параллели уместны – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти Ион Дрон.

"При чрезвычайном положении суды в стране действуют в режиме конституционного порядка. Не предусматриваются никакие судебные трибуналы, или военные суды. Не предусматриваются упрощенные судебные процедуры. О расстрелах без суда и следствия и речи быть не может", - пояснил эксперт.

Конституция Молдовы продолжает действовать и не стоит опасаться отмены основных прав.

"Люди должны понимать – даже во время чрезвычайного положения принцип презумпции невиновности сохраняется. Право обратиться гражданину в суд – сохраняется. Право на жизнь – сохраняется", - сказал Дрон.

Важное право граждан – право на информацию. И в подобных обстоятельствах оно должно неукоснительно соблюдаться.

"Граждане также имеют право быть информированными, какие именно законы применяются во время чрезвычайного положения. В основных правах граждане не ограничиваются", - резюмировал собеседник.

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