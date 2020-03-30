Осмокеску: люди должны знать все о развитии ситуации с коронавирусом

Один из самых спорных моментов в нынешней ситуации с карантином в Молдове - дискуссия о том, необходимо ли гражданам знать все о развитии эпидемии на территории страны. Существуют различные мнения на этот счет - кто-то полагает, что людям необходимо сразу доносить все сведения, кто-то - что информацию следует преподносить дозированно, чтобы не нагнетать панику среди населения.
В настоящее время, когда мы говорим в целом о необходимости получения правдивой и полной информации от властей, а тем более, в таком положении, когда объявлена чрезвычайная ситуация, люди должны знать всю правду о происходящем в республике, полагает доктор международного права Николай Осмокеску.
"Люди должны быть полностью информированы о ситуации в стране, о том, что делается властями, какие методы и механизмы используются для борьбы с коронавирусом, какие перспективы у этой борьбы", - отметил Осмокеску.
"В наш век перекрыть информационные потоки невозможно. Есть интернет, люди будут черпать различную информацию оттуда, и могут, к сожалению, сделать неверные выводы", - заявил Осмокеску.
Поэтому, подчеркнул эксперт, объективную информацию официальные представители власти должны доносить до граждан оперативно и максимально полно.
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