Яковенко: главная задача властей - обеспечить соблюдение рекомендаций ВОЗ

Карантин - совершенно оправданная мера, и граждане Молдовы должны прислушаться к рекомендациям властей и медиков, призывающих соблюдать его, заявил в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко.

Экспертиза Яковенко: главная задача властей - обеспечить соблюдение рекомендаций ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в первые дни, когда ситуация в китайском городе Ухань начала обостряться, выработала ряд рекоменаций, как следует дейстовать и властям, и медикам в период эпидемий. ВОЗ - это огромная международная организация, куда входят медицинские специалисты, чья компетентность не ставится под сомнение. И потому рекомендации, которые она разработала, должны неукоснительно соблюдаться, тем более, они уже доказали свою эффективность на примере Китая, заявил общественный активист Аннаслав Яковенко.

"Есть ряд рекомендаций со стороны ВОЗ и для правительств, и для рядового населения. Казалось бы, чего стоит их соблюдать? Но сегодня мы видим недостаточность соблюдения этих рекомендаций населением", - подчеркнул Яковенко.

По словам эксперта, Китай благодаря строгому соблюдению этих рекомендаций сумел быстро подавить вспышку заболевания на своей территории. Но, чтобы это обеспечить, потребовались жесткие действия властей и меры, которые могут не всем показаться демократичными.

"Мы увидели колоссальную дисциплину, огромные мобилизационные, организационные ресурсы государственного аппарата и не совсем демократичные методы. Но такие регулятивные меры показали свою эффективность", - заметил Яковенко.

В сложившихся условиях, полагает Яковенко, неизвестно, способна ли медицинская система нашей страны погасить такую резкую эпидемиологическую вспышку, если население не проявит сознательность и не прислушается к рекомендациям соблюдать жесткие карантинные меры.

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