Киркэ: говорить об экономическом кризисе в Молдове преждевременно

Экспертиза Киркэ: говорить об экономическом кризисе в Молдове преждевременно

В настоящий момент резкого скачка инфляции в Молдове не ожидается, хотя определенные предпосылки для инфляции все же просматриваются. Одним из факторов является рост цен на рынке продовольствия из-за того, что произошел резкий спрос на товары первой необходимости, которые люди закупают впрок, и это повлекло увеличение стоимости определенных продуктов, отметил экономист Роман Киркэ. Есть и еще один факт, по словам эксперта, который влияет на инфляцию - это девальвация национальной валюты.

"Есть также и сдерживающие инфляцию факторы. Это, например, падение цен на ряд товаров, ввиду того, что магазины закрыты и переходят на продажи онлайн, предоставляя большие скидки. Это означает, что на определенную номенклатуру непродовольственных товаров цены пойдут вниз", - заявил Киркэ.

Кроме того, сообщил эксперт, стоит принять во внимание и такой фактор, как падение цен на нефть на международных биржах. В Молдове это пока не очень ощущается, поскольку заправочные станции закупают топливо впрок, и пока еще распродают старые запасы по старым ценам. Уменьшение цены, скорее всего, состоится уже при следующем цикле закупки. Во всем мире цены на бензин падают, снизятся они и в Молдове, убежден экономист.

"Так что, пока говорить о резком скачке инфляции не стоит. Национальный банк исходил из расчета инфляции на следующий месяц в 5%. Конечно, окажется непросто удержать инфляцию на этом уровне, но все зависит от того, как будет решаться проблема кризиса, вызванного пандемией", - заключил Киркэ.

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