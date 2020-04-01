Киркэ: говорить об экономическом кризисе в Молдове преждевременно

В настоящий момент резкого скачка инфляции в Молдове не ожидается, хотя определенные предпосылки для инфляции все же просматриваются. Одним из факторов является рост цен на рынке продовольствия из-за того, что произошел резкий спрос на товары первой необходимости, которые люди закупают впрок, и это повлекло увеличение стоимости определенных продуктов, отметил экономист Роман Киркэ. Есть и еще один факт, по словам эксперта, который влияет на инфляцию - это девальвация национальной валюты.
"Есть также и сдерживающие инфляцию факторы. Это, например, падение цен на ряд товаров, ввиду того, что магазины закрыты и переходят на продажи онлайн, предоставляя большие скидки. Это означает, что на определенную номенклатуру непродовольственных товаров цены пойдут вниз", - заявил Киркэ.
"Так что, пока говорить о резком скачке инфляции не стоит. Национальный банк исходил из расчета инфляции на следующий месяц в 5%. Конечно, окажется непросто удержать инфляцию на этом уровне, но все зависит от того, как будет решаться проблема кризиса, вызванного пандемией", - заключил Киркэ.
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