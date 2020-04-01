13:21 01 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD18.23
  • RUB0.23
  • RON4.14
  • UAH0.66
Поиск
Роман Киркэ
© Sputnik / Osmatesco

Киркэ: говорить об экономическом кризисе в Молдове преждевременно

Экспертиза
Получить короткую ссылку
8510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200401/29723928/chirca-govorit-ob-ekonomicheskom-krizise-v-moldova-prezhdevremenno.html

Экономический эксперт Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, ждет ли Молдову инфляция в ближайшем будущем.

Экспертиза
Киркэ: говорить об экономическом кризисе в Молдове преждевременно

В настоящий момент резкого скачка инфляции в Молдове не ожидается, хотя определенные предпосылки для инфляции все же просматриваются. Одним из факторов является рост цен на рынке продовольствия из-за того, что произошел резкий спрос на товары первой необходимости, которые люди закупают впрок, и это повлекло увеличение стоимости определенных продуктов, отметил экономист Роман Киркэ. Есть и еще один факт, по словам эксперта, который влияет на инфляцию - это девальвация национальной валюты.

"Есть также и сдерживающие инфляцию факторы. Это, например, падение цен на ряд товаров, ввиду того, что магазины закрыты и переходят на продажи онлайн, предоставляя большие скидки. Это означает, что на определенную номенклатуру непродовольственных товаров цены пойдут вниз", - заявил Киркэ.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ждет ли Молдову экономический кризис из-за коронавируса
Кроме того, сообщил эксперт, стоит принять во внимание и такой фактор, как падение цен на нефть на международных биржах. В Молдове это пока не очень ощущается, поскольку заправочные станции закупают топливо впрок, и пока еще распродают старые запасы по старым ценам. Уменьшение цены, скорее всего, состоится уже при следующем цикле закупки. Во всем мире цены на бензин падают, снизятся они и в Молдове, убежден экономист.

"Так что, пока говорить о резком скачке инфляции не стоит. Национальный банк исходил из расчета инфляции на следующий месяц в 5%. Конечно, окажется непросто удержать инфляцию на этом уровне, но все зависит от того, как будет решаться проблема кризиса, вызванного пандемией", - заключил Киркэ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Жизнь дорожает, инфляция растет: какую зарплату получают в Молдове в 2020 году
Мир сорвался в системный кризис – поможет ли "пятерка"?
Границы на замке: как справиться с кризисом молдавской туристической отрасли
Ионицэ: экономический кризис пришел, откуда не ждали


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Московский проспект пуст
Вторая неделя режима ЧП в Молдове – в Кишиневе тишина и порядок
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ - видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться