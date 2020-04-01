Лисневский: сегодня мы боремся с двумя вирусами

Правительство Молдовы очень вовремя отреагировало на пандемию коронавируса и ввело в стране чрезвычайное положение, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Экспертиза Лисневский: сегодня мы боремся с двумя вирусами

Отдельные страны запоздали с вводом жестких карантинных мер, однако Молдова оказалась в числе тех, где к проблеме борьбы с пандемией коронавируса отнеслись со всей серьезностью. Благодаря действиям властей ситуация в стране пока находится под контролем, и наши врачи успевают справляться с тем количеством заболевших, которое есть на сегодняшний день. Как считает политолог Ян Лисневский, пока что ни одно государство не знает точно, когда именно следует реагировать, какие будут последствия у этой пандемии.

"Мы сегодня боремся с двумя вирусами: первый - информационный, он поверг мир в хаос, заставил всех жить в напряжении. В конце концов люди устают от этого напряжения и теряют бдительность. Здесь и вступает в действие уже сам коронавирус", - заявил Лисневский.

Как отметил политолог, во всех странах, где были зарегистрированы масштабные вспышки заболевания, ситуация развивалась именно по такому сценарию: проходит некоторое время карантина, люди сидят в ожидании, больших всплесков заболевания нет, количество заболевших увеличивается незначительно, а после того, как люди теряют бдительность, устают бояться заражения и начинают нарушать условия карантина, происходят масштабные вспышки.

"Так произошло в Италии, Испании, в США, и развитие ситуации у нас будет зависеть от дальнейших действий правительства, насколько они смогут удержать под контролем эту чрезвычайную ситуацию. Кроме того, власти должны быть готовы к принятию новых, еще более строгих мер", - сказал Лисневский.

Кроме того, подчеркнул политолог, многие зарубежные специалисты полагают, что необходимо серьезно увеличить время карантина, чтобы количество заболеваний в мире пошло, наконец, на спад.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK