Лисневский: сегодня мы боремся с двумя вирусами

Отдельные страны запоздали с вводом жестких карантинных мер, однако Молдова оказалась в числе тех, где к проблеме борьбы с пандемией коронавируса отнеслись со всей серьезностью. Благодаря действиям властей ситуация в стране пока находится под контролем, и наши врачи успевают справляться с тем количеством заболевших, которое есть на сегодняшний день. Как считает политолог Ян Лисневский, пока что ни одно государство не знает точно, когда именно следует реагировать, какие будут последствия у этой пандемии.
"Мы сегодня боремся с двумя вирусами: первый - информационный, он поверг мир в хаос, заставил всех жить в напряжении. В конце концов люди устают от этого напряжения и теряют бдительность. Здесь и вступает в действие уже сам коронавирус", - заявил Лисневский.
"Так произошло в Италии, Испании, в США, и развитие ситуации у нас будет зависеть от дальнейших действий правительства, насколько они смогут удержать под контролем эту чрезвычайную ситуацию. Кроме того, власти должны быть готовы к принятию новых, еще более строгих мер", - сказал Лисневский.
Кроме того, подчеркнул политолог, многие зарубежные специалисты полагают, что необходимо серьезно увеличить время карантина, чтобы количество заболеваний в мире пошло, наконец, на спад.
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