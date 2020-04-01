Муравский: экономический ущерб, понесенный предприятиями, пока не подсчитан

Экономический эксперт Александр Муравский в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, каковы будут последствия вынужденного простоя многих предприятий в Молдове из-за карантина.

Экспертиза Муравский: экономический ущерб, понесенный предприятиями, пока не подсчитан

Поскольку многие представители бизнес-среды вынуждены были приостановить, а то и полностью свернуть свою деятельность, количество людей, которые в результате этого пострадают, может быть значительным. Однако, в настоящий момент ни размер экономического ущерба, ни количество пострадавших пока еще никем в точности не подсчитаны, заявил экономист Александр Муравский. По его мнению, сейчас довольно часто можно услышать призывы о необходимости помощи всем, кто как-либо пострадал экономически в результате чрезвычайной ситуации в стране, но необходимо все-таки разбираться детально.

"Есть те же кафе и рестораны, которые просто закрыты и не работают. Есть предприятия, которые продолжают работать, например, текстильные, но там упали объемы поставок на экспорт. И есть предприятия, которые работают по-прежнему, есть бюджетники, перед которыми государство выполняет все свои обязательства", - подчеркнул Муравский.

На сегодняшний день правительством было принято решение, что гражданам, имеющим рабочий стаж не менее девяти месяцев, через соответствующие службы занятости будет выплачена компенсация за простой предприятия, в размере около 75 процентов заработной платы. Те, кто работали менее девяти месяцев, вправе рассчитывать на денежное пособие на сумму чуть менее трех тысяч леев, рассказал Муравский.

Как сообщил экономист, пока неизвестно, какая помощь будет оказана тем, кто работал индивидуально.

"На рынках Кишинева очень много людей работало по патентам. Точка продажи закрылась полностью, никаких доходов у людей нет. Эта категория не попадает ни под предприятия, ни под наемных работников, которым будут компенсировать заработную плату", - отметил Муравский.

В данной ситуации, полагает эксперт, правительству следует в ближайшее время принять меры по поддержке и этой категории людей.

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