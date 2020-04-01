Муравский: экономический ущерб, понесенный предприятиями, пока не подсчитан

Поскольку многие представители бизнес-среды вынуждены были приостановить, а то и полностью свернуть свою деятельность, количество людей, которые в результате этого пострадают, может быть значительным. Однако, в настоящий момент ни размер экономического ущерба, ни количество пострадавших пока еще никем в точности не подсчитаны, заявил экономист Александр Муравский. По его мнению, сейчас довольно часто можно услышать призывы о необходимости помощи всем, кто как-либо пострадал экономически в результате чрезвычайной ситуации в стране, но необходимо все-таки разбираться детально.
"Есть те же кафе и рестораны, которые просто закрыты и не работают. Есть предприятия, которые продолжают работать, например, текстильные, но там упали объемы поставок на экспорт. И есть предприятия, которые работают по-прежнему, есть бюджетники, перед которыми государство выполняет все свои обязательства", - подчеркнул Муравский.
Как сообщил экономист, пока неизвестно, какая помощь будет оказана тем, кто работал индивидуально.
"На рынках Кишинева очень много людей работало по патентам. Точка продажи закрылась полностью, никаких доходов у людей нет. Эта категория не попадает ни под предприятия, ни под наемных работников, которым будут компенсировать заработную плату", - отметил Муравский.
В данной ситуации, полагает эксперт, правительству следует в ближайшее время принять меры по поддержке и этой категории людей.
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