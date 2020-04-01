19:25 01 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD18.23
  • RUB0.23
  • RON4.14
  • UAH0.66
Поиск
Ion Dron Ион Дрон
© Sputnik / Osmatesco

Дрон: я думаю, что человека всегда спасает не надежда, а чувство юмора

Экспертиза
Получить короткую ссылку
70 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200401/29734165/dron-ya-dumayu-chto-cheloveka-vsegda-spasaet-ne-nadezhda-a-chuvstvo-yumora.html

Юрист, адвокат Ион Дрон в эфире первоапрельского выпуска программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, есть ли в нашей сегодняшней реальности место юмору.

Экспертиза
Дрон: я думаю, что человека всегда спасает не надежда, а чувство юмора

Только юмор помогает человеку продержаться в кризисной ситуации, и наше спасение сейчас - чувство юмора и умение посмеяться над собой и над тем, что происходит вокруг, полагает юрист Ион Дрон. Карантин - не повод отменять традицию первоапрельских розыгрышей и добрых шуток над знакомыми.

"Я не думаю, что мы сейчас переживаем такие времена, когда мы должны впасть в уныние и прекратить шутить. Наоборот, я думаю, что шутки пойдут нам только на пользу", - сообщил Дрон.

Как отметил гость студии, если в самом начале, когда объявили о пандемии, соцсети отозвались материалами познавательного характера, то затем люди стали откликаться на проблему, публикуя материалы с юмором, что, по мнению юриста, помогает всем нам сохранять позитивный настрой и не впадать в уныние на фоне потока медицинской информации.

Карантин - не повод унывать! Как люди с юмором противостоят коронавирусу
© Video : Ruptly, instagram.com/narod_osetiya/, instagram.com/timatiofficial/, instagram.com/yussupov21/, instagram.com/jamesmilnerofficial/, instagram.com/433/, twitter.com/DavisCupFinals, instagram.com/teamrussia/, instagram.com/igorlarionovofficial/, instagram.com/37gk/, twitter.com/natusvincere
Ударим юмором по коронавирусу — как люди не падают духом в карантине

"Важно в такое время нам шутить и быть в хорошем эмоциональном тонусе. Слушая специалистов в эти дни, я услышал теорию, что иммунитет у человека связан с его психоэмоциональным состоянием. У человека, который смотрит на все позитивно и с юмором, иммунитет укрепляется. И наоборот, если человек впадает в уныние, включаются механизмы, снижающие иммунитет, и человек заболевает", - заключил Дрон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

С первым апреля: топ-10 самых известных в мире розыгрышей
Когда хулиганство перепутали с шуткой: в московском метро задержали пранкеров
С вирусом 2019-nCoV шутки плохи: инструктаж для осуществляющих погранконтроль


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Убьют любую заразу: в России проходят учения по дезинфекции территорий
В России военные, полиция и МЧС показали, как будут бороться с коронавирусом
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться