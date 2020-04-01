Дрон: я думаю, что человека всегда спасает не надежда, а чувство юмора

Юрист, адвокат Ион Дрон в эфире первоапрельского выпуска программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, есть ли в нашей сегодняшней реальности место юмору.

Экспертиза Дрон: я думаю, что человека всегда спасает не надежда, а чувство юмора

Только юмор помогает человеку продержаться в кризисной ситуации, и наше спасение сейчас - чувство юмора и умение посмеяться над собой и над тем, что происходит вокруг, полагает юрист Ион Дрон. Карантин - не повод отменять традицию первоапрельских розыгрышей и добрых шуток над знакомыми.

"Я не думаю, что мы сейчас переживаем такие времена, когда мы должны впасть в уныние и прекратить шутить. Наоборот, я думаю, что шутки пойдут нам только на пользу", - сообщил Дрон.

Как отметил гость студии, если в самом начале, когда объявили о пандемии, соцсети отозвались материалами познавательного характера, то затем люди стали откликаться на проблему, публикуя материалы с юмором, что, по мнению юриста, помогает всем нам сохранять позитивный настрой и не впадать в уныние на фоне потока медицинской информации.

"Важно в такое время нам шутить и быть в хорошем эмоциональном тонусе. Слушая специалистов в эти дни, я услышал теорию, что иммунитет у человека связан с его психоэмоциональным состоянием. У человека, который смотрит на все позитивно и с юмором, иммунитет укрепляется. И наоборот, если человек впадает в уныние, включаются механизмы, снижающие иммунитет, и человек заболевает", - заключил Дрон.

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