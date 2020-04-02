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Роман Михаеш
© Sputnik / Osmatesco

Михэеш: отменят ли в этом году в Молдове президентские выборы

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200402/29744384/mihaes-otmenyat-li-v-etom-godu-prezidentskie-vybory.html

Политолог Роман Михэеш ответил в эфире студии Sputnik Молдова на вопрос, могут ли отменить президентские выборы, которые должны состояться осенью этого года.

Экспертиза
Михэеш: отменят ли в этом году в Молдове президентские выборы

Сейчас периодически можно услышать призывы к тому, чтобы в этом году не проводить выборы президента. Аргументы приводятся различные - кто-то считает, что молдавская экономика и так понесет огромные финансовые потери из-за закрытия многих предприятий в связи с карантином, а выборы станут дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет, кто-то опасается, что пандемия заболевания коронавирусом может снова вспыхнуть осенью.

Политолог Роман Михэеш отметил, что заявления о возможности новой пандемии коронавируса, которая может вспыхнуть осенью, - беспочвенные слухи, которые не подтверждаются экспертами ВОЗ.

"В законе о президентских выборах есть положение, что их необходимо провести за три месяца до окончания срока мандата действующего главы государства. Это сентябрь нынешнего года. Первый тур можно было бы провести в конце сентября, второй - в середине октября, чтобы не попасть в рискованную ситуацию с какими-либо эпидемиями", - сообщил Михэеш.

Также политолог заявил, что выборы должны быть проведены в срок, а отложить их можно только в том случае, если чрезвычайное положение сильно затянется. Однако, предпосылок к этому пока нет, и следует исходить из того, что 15 мая карантин все же будет снят.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco
Манастырлы: отменят ли в Молдове президентские выборы

"У нас нет такой ситуации, как в Италии и Испании, у нас мало тяжелых случаев. В конце апреля будет понятно, прошли ли мы пик критической ситуации. Я не вижу причин, чтобы говорить о том, что нужно отложить президентские выборы", - сказал Михэеш.

Кроме того, по словам эксперта, международные финансовые структуры выделили Молдове помощь для стабилизации финансово-экономической системы страны, чтобы она могла функционировать в нормальном режиме, поэтому об отмене выборов по причине бедственного экономического положения речи не идет.

Также, количество вернувшихся в страну из-за рубежа трудовых мигрантов составило всего около семи тысяч человек, так что нельзя говорить, что в страну въехало огромное количество людей из стран с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией. Эти факты, заключил политолог, позволяют заключить, что жизнь, и политическая в том числе, в Молдове вскоре войдет в нормальное русло.

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