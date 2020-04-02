Киркэ: как поможет молдавскому бизнесу новый пакет законов

Пакет законодательных инициатив, предложенный правительством Молдовы, содержит в основном меры, направленные на поддержание бизнеса, что называется "на плаву". Как известно, более всего пострадал от чрезвычайной ситуации такой сегмент HoReCa, как заведения питания. Однако, не следует забывать и о том, что в HoReCa входит и кейтеринг - доставка еды и обслуживание различных мероприятий, это еще и гостиницы, отметил экономический эксперт Роман Киркэ.
"Использовавшаяся ранее ставка в 10 процентов показала, что снижение налогов было хорошей помощью данной отрасли. Бизнесмены почувствовали увеличение оборота, больше денег, остающихся у экономических агентов, что позволяло им развиваться и инвестировать в данную отрасль", - заявил Киркэ.
Например, подчеркнул экономист, в законе есть много важных моментов, связанных с соцвыплатами, которые будут повышаться. Будет это сделано за счет работодателя, но в то же время, на период кризиса экономическим агентам будут выделяться субвенции.
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