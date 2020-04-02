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Роман Киркэ
© Sputnik / Osmatesco

Киркэ: как поможет молдавскому бизнесу новый пакет законов

Экспертиза
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200402/29745799/kirke-kak-pomozhet-moldavskomu-biznesu-novyy-paket-zakonov.html

Поможет ли сектору HoReCa, наиболее пострадавшему от введения карантина, такая предлагаемая правительством мера, как снижение налогов до 15 процентов, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономист Роман Киркэ.

Экспертиза
Киркэ: как поможет молдавскому бизнесу новый пакет законов

Пакет законодательных инициатив, предложенный правительством Молдовы, содержит в основном меры, направленные на поддержание бизнеса, что называется "на плаву". Как известно, более всего пострадал от чрезвычайной ситуации такой сегмент HoReCa, как заведения питания. Однако, не следует забывать и о том, что в HoReCa входит и кейтеринг - доставка еды и обслуживание различных мероприятий, это еще и гостиницы, отметил экономический эксперт Роман Киркэ.

"Использовавшаяся ранее ставка в 10 процентов показала, что снижение налогов было хорошей помощью данной отрасли. Бизнесмены почувствовали увеличение оборота, больше денег, остающихся у экономических агентов, что позволяло им развиваться и инвестировать в данную отрасль", - заявил Киркэ.

Заседание кабинета министров РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщил эксперт, эта мера не будет заметна сейчас, но окажет существенную помощь отрасли сразу после окончания кризисного периода. То есть, закон рассчитан не только на сегодняшнее применение, но и ориентирован на будущее.

Например, подчеркнул экономист, в законе есть много важных моментов, связанных с соцвыплатами, которые будут повышаться. Будет это сделано за счет работодателя, но в то же время, на период кризиса экономическим агентам будут выделяться субвенции.

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Тема:
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