Киркэ: как поможет молдавскому бизнесу новый пакет законов

Поможет ли сектору HoReCa, наиболее пострадавшему от введения карантина, такая предлагаемая правительством мера, как снижение налогов до 15 процентов, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономист Роман Киркэ.

Экспертиза Киркэ: как поможет молдавскому бизнесу новый пакет законов

Пакет законодательных инициатив, предложенный правительством Молдовы, содержит в основном меры, направленные на поддержание бизнеса, что называется "на плаву". Как известно, более всего пострадал от чрезвычайной ситуации такой сегмент HoReCa, как заведения питания. Однако, не следует забывать и о том, что в HoReCa входит и кейтеринг - доставка еды и обслуживание различных мероприятий, это еще и гостиницы, отметил экономический эксперт Роман Киркэ.

"Использовавшаяся ранее ставка в 10 процентов показала, что снижение налогов было хорошей помощью данной отрасли. Бизнесмены почувствовали увеличение оборота, больше денег, остающихся у экономических агентов, что позволяло им развиваться и инвестировать в данную отрасль", - заявил Киркэ.

Как сообщил эксперт, эта мера не будет заметна сейчас, но окажет существенную помощь отрасли сразу после окончания кризисного периода. То есть, закон рассчитан не только на сегодняшнее применение, но и ориентирован на будущее.

Например, подчеркнул экономист, в законе есть много важных моментов, связанных с соцвыплатами, которые будут повышаться. Будет это сделано за счет работодателя, но в то же время, на период кризиса экономическим агентам будут выделяться субвенции.

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