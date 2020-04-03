Чуботару: нагнетание атмосферы страха в обществе кому-то выгодно

Все более-менее значимые события в мире сегодня сопровождаются огромным количеством различного рода фейковой информации. Так можно сказать и про нынешнюю эпидемию - мир страдает и от коронавируса, и от эпидемии страха, которая подогревается фейковыми новостями, транслируемыми через масс-медиа.
Эксперт Венедикт Чуботару считает, что страшна не ложь как таковая, а неверно расставленные акценты, когда информация в целом правдива, но подается односторонне.
"Я бы не сказал, что СМИ сегодня лгут, но используются другие технологии, чтобы исказить реалии. Я могу заметить, что они не столько лгут, сколько смещают акценты, манипулируют, односторонне интерпретируют факты", - заявил Чуботару.
Можно предположить, что этот процесс подогревается искусственно - сама по себе болезнь не могла бы привести к таким реформационным социальным процессам, заключил эксперт.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK