20:06 03 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Бенедикт Чуботару
© Photo : Facebook / Iurie Roşca

Чуботару: нагнетание атмосферы страха в обществе кому-то выгодно

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)
36810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200403/29757442/ciubotaru-nagnetanie-atmosfery-strakha-v-obschestve-komu-to-vygodno.html

Конфликтолог, специалист по бизнес-консалтингу, глобалистике, стратегическому управлению и социально-коммуникационным технологиям Венедикт Чуботару ответил в эфире студии Sputnik Молдова на вопрос, какую роль играют сегодня СМИ в освещении ситуации с пандемией.

Экспертиза
Чуботару: нагнетание атмосферы страха в обществе кому-то выгодно

Все более-менее значимые события в мире сегодня сопровождаются огромным количеством различного рода фейковой информации. Так можно сказать и про нынешнюю эпидемию - мир страдает и от коронавируса, и от эпидемии страха, которая подогревается фейковыми новостями, транслируемыми через масс-медиа.

Эксперт Венедикт Чуботару считает, что страшна не ложь как таковая, а неверно расставленные акценты, когда информация в целом правдива, но подается односторонне.

"Я бы не сказал, что СМИ сегодня лгут, но используются другие технологии, чтобы исказить реалии. Я могу заметить, что они не столько лгут, сколько смещают акценты, манипулируют, односторонне интерпретируют факты", - заявил Чуботару.

Микрофон в студии радио Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
SputnikPro: "Сейчас основная функция СМИ — проверка информации"
Как уточнил Чуботару, такая односторонняя информация нагнетает обстановку страха, нервозности, напряжения, ненависти к определенным группам, сегментам населения (например, к тем, кто прибыл из-за рубежа пересидеть пандемию дома).

Можно предположить, что этот процесс подогревается искусственно - сама по себе болезнь не могла бы привести к таким реформационным социальным процессам, заключил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)

По теме

Очередные фейки о грабителях в костюмах химзащиты: заявление правоохранителей
Вареница: слишком многие получают выгоду, играя на человеческих страхах


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией
“Прямая клевета” – Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии
“Прямая клевета”: Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться