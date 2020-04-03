Чуботару: нагнетание атмосферы страха в обществе кому-то выгодно

Конфликтолог, специалист по бизнес-консалтингу, глобалистике, стратегическому управлению и социально-коммуникационным технологиям Венедикт Чуботару ответил в эфире студии Sputnik Молдова на вопрос, какую роль играют сегодня СМИ в освещении ситуации с пандемией.

Экспертиза Чуботару: нагнетание атмосферы страха в обществе кому-то выгодно

Все более-менее значимые события в мире сегодня сопровождаются огромным количеством различного рода фейковой информации. Так можно сказать и про нынешнюю эпидемию - мир страдает и от коронавируса, и от эпидемии страха, которая подогревается фейковыми новостями, транслируемыми через масс-медиа.

Эксперт Венедикт Чуботару считает, что страшна не ложь как таковая, а неверно расставленные акценты, когда информация в целом правдива, но подается односторонне.

"Я бы не сказал, что СМИ сегодня лгут, но используются другие технологии, чтобы исказить реалии. Я могу заметить, что они не столько лгут, сколько смещают акценты, манипулируют, односторонне интерпретируют факты", - заявил Чуботару.

Как уточнил Чуботару, такая односторонняя информация нагнетает обстановку страха, нервозности, напряжения, ненависти к определенным группам, сегментам населения (например, к тем, кто прибыл из-за рубежа пересидеть пандемию дома).

Можно предположить, что этот процесс подогревается искусственно - сама по себе болезнь не могла бы привести к таким реформационным социальным процессам, заключил эксперт.

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