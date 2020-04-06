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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: что происходит с курсом молдавского лея

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200406/29783763/ionite-chto-proiskhodit-s-kursom-moldova-leu.html

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, какие тенденции сейчас наблюдаются на валютном рынке.

Экспертиза
Ионицэ: что происходит с курсом молдавского лея

По словам эксперта, есть десять валют, представляющих те страны, с которыми у Молдовы существуют наиболее тесные экономические связи. И от того, что происходит с этими валютами, зависит и стоимость молдавского лея.

"С начала года года все эти валюты обесценились по отношению к доллару, в том числе, и евро. Когда в мире начинается кризис, как инвесторы, так и рядовые граждане предпочитают "тихую гавань", которой сегодня является американская валюта", - сообщил Ионицэ.

Поэтому, так как в условиях кризиса все предпочли не рисковать и вкладываться в доллар, он и укрепился по отношению практически ко всем валютам. В условиях любых кризисов также происходит обесценивание валют во всех развивающихся странах, и Молдова не стала исключением и в этот раз.

Национальный банк Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако, как заявил Ионицэ, если сравнить поведение молдавского лея с его "соседями" по региону - украинской гривной, российским рублем и белорусским рублем - то эти валюты обесценивались резко по отношению к доллару. Молдавский же лей держался, поскольку резкое его падение тормозил Нацбанк.

"Если позволить, чтобы лей обесценился, то произойдет инфляция. Если же держать крепкий лей, то произойдет стагнация, бизнес не сможет экспортировать свою продукцию, и наш рынок заполнится импортными товарами, потому что они сразу станут дешевле. Поэтому Нацбанк пытается как-то удержать наш лей, чтобы не позволить ему ни обесцениться, ни слишком укрепиться. Наш Нацбанк не допускает резкого скачка лея по отношению ко всем валютам", - разъяснил Ионицэ.

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