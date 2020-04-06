Зинган: нынешний кризис не имеет прецедентов

Ни один аналитик в мире не смог предсказать тот кризис, который произошел из-за пандемии коронавируса, и ни один эксперт пока не может с точностью спрогнозировать, когда и чем он закончится, заявил в эфире студии Sputnik Молдова журналист, блогер Павел Зинган.

Экспертиза Зинган: нынешний кризис не имеет прецедентов

Когда в Китае только была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, то, что она приведет к таким серьезным последствиям для мировой экономики, не прогнозировал никто. В текущей ситуации о точности прогнозов речи идти не может, это касается и долгосрочных сценариев, и даже краткосрочных, отметил журналист и блогер Павел Зинган.

"В такой ситуации я скорее склонен наблюдать, нежели делать прогнозы. Но то, что понятно безусловно - нас ждет беспрецедентный экономический кризис глобального масштаба", - подчеркнул Зинган.

Журналист напомнил, что Молдова уже проходила череду экономических кризисов, однако сегодняшняя ситуация уникальна. Крах 1998 года не затронул Запад, коснувшись лишь стран пост-советского пространства. Через кризис 2008 года Молдова также прошла, но он на ней не столь значительно сказался, как на странах Запада, в силу малой вовлеченности нашей страны в мировой фондовый рынок.

"Этот кризис - всемирный, такого не было никогда. В этот кризис произошло то, что не происходило в другие. Нарушена логистика, раньше в кризис "прыгали" курсы валют, цены, но никогда не были заблокированы целые страны, никогда не прерывалось авиасообщение, не было так затруднено транспортное сообщение, не останавливались на неопределенный срок предприятия по всем цепочкам", - добавил Зинган.

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