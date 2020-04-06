Зинган: нынешний кризис не имеет прецедентов

Когда в Китае только была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, то, что она приведет к таким серьезным последствиям для мировой экономики, не прогнозировал никто. В текущей ситуации о точности прогнозов речи идти не может, это касается и долгосрочных сценариев, и даже краткосрочных, отметил журналист и блогер Павел Зинган.
"В такой ситуации я скорее склонен наблюдать, нежели делать прогнозы. Но то, что понятно безусловно - нас ждет беспрецедентный экономический кризис глобального масштаба", - подчеркнул Зинган.
"Этот кризис - всемирный, такого не было никогда. В этот кризис произошло то, что не происходило в другие. Нарушена логистика, раньше в кризис "прыгали" курсы валют, цены, но никогда не были заблокированы целые страны, никогда не прерывалось авиасообщение, не было так затруднено транспортное сообщение, не останавливались на неопределенный срок предприятия по всем цепочкам", - добавил Зинган.
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