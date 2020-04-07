Дрон: что должны сделать власти после кризиса

Сегодня первоочередной задачей нашего государства должна стать концентрация всех имеющихся ресурсов для того, чтобы кризисная ситуация, которую мы переживаем сейчас, прошла наименее безболезненно для страны, заявил в эфире студии Sputnik Молдова юрист Ион Дрон.

Экспертиза Дрон: что должны сделать власти после кризиса

Сложная ситуация, вызванная причинами медицинского характера, которую переживает сейчас не только Молдова, но и, фактически, весь мир, требует от государства задействования максимальных ресурсов — речь идет как об административном потенциале, так и об интеллектуальной, финансовой, и вообще всех составляющих. Такое мнение в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова высказал председатель Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти, адвокат Ион Дрон.

"Необходимо, чтобы эта волна кризиса была наименее чувствительна для экономического сектора, для малого бизнеса и для рядовых граждан после отмены чрезвычайного положения и после того, как закончится пандемия", - отметил Дрон.

Как полагает юрист, тогда станет неизбежной волна кризиса уже экономического и, возможно, социального характера. Задача властей в данный момент состоит в том, чтобы минимизировать последствия этих явлений. В то же время, необходимо подумать о том, чему нынешняя ситуация может научить нас.

"Кризис заставляет иногда думать прагматично. Кризис выводит нас из долгого сна. Мы слишком долго спали — тридцать лет, с самого момента основания государства", - заключил Дрон.

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