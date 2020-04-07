Дрон: что должны сделать власти после кризиса

Сложная ситуация, вызванная причинами медицинского характера, которую переживает сейчас не только Молдова, но и, фактически, весь мир, требует от государства задействования максимальных ресурсов — речь идет как об административном потенциале, так и об интеллектуальной, финансовой, и вообще всех составляющих. Такое мнение в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова высказал председатель Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти, адвокат Ион Дрон.
"Необходимо, чтобы эта волна кризиса была наименее чувствительна для экономического сектора, для малого бизнеса и для рядовых граждан после отмены чрезвычайного положения и после того, как закончится пандемия", - отметил Дрон.
"Кризис заставляет иногда думать прагматично. Кризис выводит нас из долгого сна. Мы слишком долго спали — тридцать лет, с самого момента основания государства", - заключил Дрон.
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