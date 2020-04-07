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Ион Дрон.
© Sputnik / Osmatesco

Дрон: что должны сделать власти после кризиса

Экспертиза
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200407/29797340/dron-chto-dolzhny-sdelat-vlasti-posle-krizisa.html

Сегодня первоочередной задачей нашего государства должна стать концентрация всех имеющихся ресурсов для того, чтобы кризисная ситуация, которую мы переживаем сейчас, прошла наименее безболезненно для страны, заявил в эфире студии Sputnik Молдова юрист Ион Дрон.

Экспертиза
Дрон: что должны сделать власти после кризиса

Сложная ситуация, вызванная причинами медицинского характера, которую переживает сейчас не только Молдова, но и, фактически, весь мир, требует от государства задействования максимальных ресурсов — речь идет как об административном потенциале, так и об интеллектуальной, финансовой, и вообще всех составляющих. Такое мнение в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова высказал председатель Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти, адвокат Ион Дрон.

"Необходимо, чтобы эта волна кризиса была наименее чувствительна для экономического сектора, для малого бизнеса и для рядовых граждан после отмены чрезвычайного положения и после того, как закончится пандемия", - отметил Дрон.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Как полагает юрист, тогда станет неизбежной волна кризиса уже экономического и, возможно, социального характера. Задача властей в данный момент состоит в том, чтобы минимизировать последствия этих явлений. В то же время, необходимо подумать о том, чему нынешняя ситуация может научить нас.

"Кризис заставляет иногда думать прагматично. Кризис выводит нас из долгого сна. Мы слишком долго спали — тридцать лет, с самого момента основания государства", - заключил Дрон.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)

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