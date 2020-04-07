Лисневский: услышит ли оппозиция призыв президента Додона

Политолог Ян Лисневский рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему политикам следует забыть о разногласиях на период чрезвычайной ситуации в стране.

Экспертиза Лисневский: услышит ли оппозиция призыв президента Додона

Есть надежда, что оппозиционные силы прислушаются к президенту Игорю Додону, который обратился с предложением прекратить все политические баталии. Практически все оппоненты нынешней власти согласились с тем, что в настоящее время следует отставить в сторону риторику и борьбу. Однако, заявления должны быть подкреплены реальными действиями, отметил политолог Ян Лиснеский.

"У нас практически не было периода, когда политика была на достаточно высоком культурном уровне, где конфликт строился бы на базе аргументов, диалога, а не критики. Но стоит помнить, что наше общество и так разделено — по языковым, религиозным, национальным принципам. И сейчас очень важно, насколько мы сможем его объединить", - подчеркнул Лисневский.

Как заявил политолог, сейчас весь мир сплачивается для борьбы с пандемией, поскольку кризис бьет абсолютно по всем. Речь идет не только о COPVID-19, но и о вирусе паники, который тоже распространяется в мире, нанося не меньший вред.

"Страх заставляет людей ошибаться. И ошибки будут совершать, наверное, все правительства. Но именно объединившись, мы можем совершить меньше ошибок. Ни одна страна в мире не была готова к такому. Никто на данном этапе не знает, как выйти из данной ситуации и из кризиса, который последует за этим", - добавил Лисневский.

Сотрудничество, а не соперничество, в политической сфере может спасти страну на данном этапе, а конструктивная совместная работа власти и оппозиции поможет избежать больших жертв и серьезных экономических проблем, уверен эксперт.

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