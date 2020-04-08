Как боролись с эпидемиями в Советском Союзе

Экспертиза Осмокеску: как боролись с эпидемиями в Советском Союзе

На территории бывшего Советского Союза тоже случались эпидемии, отметил Осмокеску. В июне 1970 года европейская часть СССР была охвачена эпидемией холеры, из-за чего пришлось ввести карантин в ряде районов.

"Въезд, выезд из населенных пунктов был категорически запрещен. Все наши граждане, которых объявление карантина застало во время отпуска на Черном море, в Затоке, Сергеевке, Каролино-Бугазе, отбыли там 14-дневный карантин, а некоторые — и трехнедельный, на баржах и на пароходах в открытом море", - напомнил собеседник.

Как рассказал эксперт, в момент введения карантина он находился с визитом в Венгрии. Поезд, в котором возвращались советские граждане из Будапешта, был остановлен на советско-венгерской границе. Всем пассажирам сделали антихолерные прививки, и три дня они ожидали в поезде на границе, когда же им разрешат въехать в Советский Союз.

"Все европейские газеты, передачи говорили о том, что у нас эпидемия, а здесь делали вид, как будто все хорошо. Был и ряд других массовых инфекций на территории Союза, о которых мы не знали", - заявил Осмокеску.

Тогда с эпидемиями боролись, и вводили для этого даже более жесткие меры, чем сейчас. Другое дело, что об этом не особо было принято писать, СМИ молчали, и граждане той части страны, которая не была затронута эпидемией, могли ничего и не знать.

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