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Борьба с эпидемией холеры. 1970 год.
© Sputnik / Май Начинкин

Как боролись с эпидемиями в Советском Союзе

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200408/29810663/osmochesku-kak-borolis-s-epidemiyami-v-ussr.html

Полвека назад жители нашего региона уже пережили одну эпидемию, сопровождавшуюся самыми суровыми карантинными мерами, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николае Осмокеску.

Экспертиза
Осмокеску: как боролись с эпидемиями в Советском Союзе

На территории бывшего Советского Союза тоже случались эпидемии, отметил Осмокеску. В июне 1970 года европейская часть СССР была охвачена эпидемией холеры, из-за чего пришлось ввести карантин в ряде районов.

"Въезд, выезд из населенных пунктов был категорически запрещен. Все наши граждане, которых объявление карантина застало во время отпуска на Черном море, в Затоке, Сергеевке, Каролино-Бугазе, отбыли там 14-дневный карантин, а некоторые — и трехнедельный, на баржах и на пароходах в открытом море", - напомнил собеседник.

Как рассказал эксперт, в момент введения карантина он находился с визитом в Венгрии. Поезд, в котором возвращались советские граждане из Будапешта, был остановлен на советско-венгерской границе. Всем пассажирам сделали антихолерные прививки, и три дня они ожидали в поезде на границе, когда же им разрешат въехать в Советский Союз.

Здание театра имени А.С.Пушкина в Кишиневе. 1970 год.
© Sputnik / Яков Берлинер
Эпидемия в Кишиневе: как это было ровно полвека назад

"Все европейские газеты, передачи говорили о том, что у нас эпидемия, а здесь делали вид, как будто все хорошо. Был и ряд других массовых инфекций на территории Союза, о которых мы не знали", - заявил Осмокеску.

Тогда с эпидемиями боролись, и вводили для этого даже более жесткие меры, чем сейчас. Другое дело, что об этом не особо было принято писать, СМИ молчали, и граждане той части страны, которая не была затронута эпидемией, могли ничего и не знать.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)

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