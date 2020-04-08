Осмокеску: уроки советского прошлого забывать нельзя

Былые ошибки и успехи не следует недооценивать, нужно помнить о них и делать выводы, считает доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску.

Экспертиза Осмокеску: уроки советского прошлого забывать нельзя

В 1966 году, 8 апреля, Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Брежнев. О годах его правления отзываются по-разному. Сейчас, когда мир столкнулся с пандемией, те, кто относятся к личности Брежнева с симпатией, заявляют, что за годы независимости Молдова не сделала ничего позитивного в области развития здравоохранения, что мы только пользуемся тем, что было создано еще в брежневские времена. Доля истины в этом есть, заявил доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску.

"В 1971 году я, будучи студентом четвертого курса Госуниверситета, выступал на втором Всесоюзном слете студенческой молодежи перед членами Политбюро, в том числе, и Брежневым, в Большом кремлевском дворце съездов. Он сфотографировался с нашей молдавской делегацией", - рассказал Осмокеску.

По словам профессора, во времена правления Брежнева, безусловно, были и успехи, и провалы, как во внутренней, так и во внешней политике. Из достижений на международной арене, прежде всего, стоит отметить его исторические встречи с президентом США, подписание ряда важнейших договоров, таких, как ОСВ-1, ОСВ-2.

"В те годы министром иностранных дел был, как его называли на Западе, "мистер NO", Андрей Громыко. И тогда были подписаны важные международно-правовые документы между СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем, которые действуют до сих пор и являются очень важными в плане недопущения применения ядерного, атомного, химического оружия", - сообщил Осмокеску.

Но одновременно с этим, отметил эксперт, были и отрицательные моменты. Один из таких касался стран так называемого социалистического лагеря. Прежде всего вспоминаются чехословацкие события 1968 года. Тогда же началась борьба с диссидентством, многих людей "выдавливали" из страны.

"Лишили гражданства и выслали из СССР Солженицына, выдающихся музыкантов того времени — Ростроповича и Вишневскую, выдающихся спортсменов, Белоусову и Протопова, чемпионов мира и Олимпийских игр по фигурному катанию. Если посмотреть ведомости Верховного совета СССР того времени, последняя рубрика там — Указы о лишении гражданства. Там огромные списки были", - заключил Осмокеску.

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