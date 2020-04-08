18:32 08 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.57
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.69
Поиск
Николай Осмокеску
© Sputnik / Rodion Proca

Осмокеску: уроки советского прошлого забывать нельзя

Экспертиза
Получить короткую ссылку
157 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200408/29813206/osmokesku-uroki-sovetskogo-proshlogo-zabyvat-nelzya.html

Былые ошибки и успехи не следует недооценивать, нужно помнить о них и делать выводы, считает доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску.

Экспертиза
Осмокеску: уроки советского прошлого забывать нельзя

В 1966 году, 8 апреля, Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Брежнев. О годах его правления отзываются по-разному. Сейчас, когда мир столкнулся с пандемией, те, кто относятся к личности Брежнева с симпатией, заявляют, что за годы независимости Молдова не сделала ничего позитивного в области развития здравоохранения, что мы только пользуемся тем, что было создано еще в брежневские времена. Доля истины в этом есть, заявил доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску.

Л. И. Брежнев на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Почему в Молдове так до сих пор любят Брежнева
"В 1971 году я, будучи студентом четвертого курса Госуниверситета, выступал на втором Всесоюзном слете студенческой молодежи перед членами Политбюро, в том числе, и Брежневым, в Большом кремлевском дворце съездов. Он сфотографировался с нашей молдавской делегацией", - рассказал Осмокеску. 

По словам профессора, во времена правления Брежнева, безусловно, были и успехи, и провалы, как во внутренней, так и во внешней политике. Из достижений на международной арене, прежде всего, стоит отметить его исторические встречи с президентом США, подписание ряда важнейших договоров, таких, как ОСВ-1, ОСВ-2.

"В те годы министром иностранных дел был, как его называли на Западе, "мистер NO", Андрей Громыко. И тогда были подписаны важные международно-правовые документы между СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем, которые действуют до сих пор и являются очень важными в плане недопущения применения ядерного, атомного, химического оружия", - сообщил Осмокеску.

Но одновременно с этим, отметил эксперт, были и отрицательные моменты. Один из таких касался стран так называемого социалистического лагеря. Прежде всего вспоминаются чехословацкие события 1968 года. Тогда же началась борьба с диссидентством, многих людей "выдавливали" из страны.

"Лишили гражданства и выслали из СССР Солженицына, выдающихся музыкантов того времени — Ростроповича и Вишневскую, выдающихся спортсменов, Белоусову и Протопова, чемпионов мира и Олимпийских игр по фигурному катанию. Если посмотреть ведомости Верховного совета СССР того времени, последняя рубрика там — Указы о лишении гражданства. Там огромные списки были", - заключил Осмокеску.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Старые кинохроники: как Кишинев провожал Леонида Брежнева - видео
Он целовал всех подряд - кто из мировых лидеров попал в объятия Брежнева


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться