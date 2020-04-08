Осмокеску: уроки советского прошлого забывать нельзя

В 1966 году, 8 апреля, Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Брежнев. О годах его правления отзываются по-разному. Сейчас, когда мир столкнулся с пандемией, те, кто относятся к личности Брежнева с симпатией, заявляют, что за годы независимости Молдова не сделала ничего позитивного в области развития здравоохранения, что мы только пользуемся тем, что было создано еще в брежневские времена. Доля истины в этом есть, заявил доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску.
По словам профессора, во времена правления Брежнева, безусловно, были и успехи, и провалы, как во внутренней, так и во внешней политике. Из достижений на международной арене, прежде всего, стоит отметить его исторические встречи с президентом США, подписание ряда важнейших договоров, таких, как ОСВ-1, ОСВ-2.
"В те годы министром иностранных дел был, как его называли на Западе, "мистер NO", Андрей Громыко. И тогда были подписаны важные международно-правовые документы между СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем, которые действуют до сих пор и являются очень важными в плане недопущения применения ядерного, атомного, химического оружия", - сообщил Осмокеску.
Но одновременно с этим, отметил эксперт, были и отрицательные моменты. Один из таких касался стран так называемого социалистического лагеря. Прежде всего вспоминаются чехословацкие события 1968 года. Тогда же началась борьба с диссидентством, многих людей "выдавливали" из страны.
"Лишили гражданства и выслали из СССР Солженицына, выдающихся музыкантов того времени — Ростроповича и Вишневскую, выдающихся спортсменов, Белоусову и Протопова, чемпионов мира и Олимпийских игр по фигурному катанию. Если посмотреть ведомости Верховного совета СССР того времени, последняя рубрика там — Указы о лишении гражданства. Там огромные списки были", - заключил Осмокеску.
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