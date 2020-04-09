Чуря: чему научила всех нас пандемия

Сегодня мы становимся свидетелями и непосредственными участниками уникальных событий — нам пришлось задуматься об очень конкретных и простых, но, оказывается, важных вещах.
По мнению политолога, для тех, кто привык существовать в том, предыдущем мире, о котором мы постепенно начнем забывать, пандемия кажется чем-то странным, абстрактным. Но на самом деле, все, что происходит сейчас, гораздо ближе к конкретике.
"Правительство должно заниматься не телевещанием, скажем, а решением злободневных проблем. И общество должно заниматься не сидением перед телевизором с семечками, анализируя, кто из политиков лучше, а тоже серьезными и конкретными проблемами", - отметил Чуря.
Нынешняя пандемия, полагает политолог, указала нам на то, что большая часть того, на что мы до сих пор тратили время — никчемные занятия. Настоящая жизнь — она совсем другая, и становится это ясно, когда приходится заниматься вот такими реальными делами по защите себя, своих близких, по выживанию, в конце концов, заключил политолог.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK