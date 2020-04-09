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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: чему научила всех нас пандемия

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200409/29824866/ciurea-chemu-nauchila-vsekh-nas-pandemiya.html

Сужение поля общественных дискуссий и сведение всего новостного пространства к теме коронавируса — это ответ общества на конкретную проблему, внезапно ставшую очень важной и объединившую весь мир, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Экспертиза
Чуря: чему научила всех нас пандемия

Сегодня мы становимся свидетелями и непосредственными участниками уникальных событий — нам пришлось задуматься об очень конкретных и простых, но, оказывается, важных вещах. 

Людмила Андрейчук
© Photo : Facebook / Speranţă şi Sănătate
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Дискуссии из сферы виртуальной политики, борьбы за псевдодемократию и прочих публичных и подковерных политических игр практически утихли, а политики ввиду сложившихся трагических событий вынуждены были заняться, наконец, конкретикой. Такое мнение высказал в программе "Экспертиза" политолог Корнелиу Чуря.

По мнению политолога, для тех, кто привык существовать в том, предыдущем мире, о котором мы постепенно начнем забывать, пандемия кажется чем-то странным, абстрактным. Но на самом деле, все, что происходит сейчас, гораздо ближе к конкретике.

"Правительство должно заниматься не телевещанием, скажем, а решением злободневных проблем. И общество должно заниматься не сидением перед телевизором с семечками, анализируя, кто из политиков лучше, а тоже серьезными и конкретными проблемами", - отметил Чуря.

Нынешняя пандемия, полагает политолог, указала нам на то, что большая часть того, на что мы до сих пор тратили время — никчемные занятия. Настоящая жизнь — она совсем другая, и становится это ясно, когда приходится заниматься вот такими реальными делами по защите себя, своих близких, по выживанию, в конце концов, заключил политолог.

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