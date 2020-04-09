Яковенко: пандемия не спровоцировала, а обнажила кризис нашего общества

В том, что Молдова находится в тупике, виноват не кризис, в который погружается мировая экономика, а события, последовавшие после провозглашения у нас в стране независимости. Тупик общественно-политических идей, каких-то новых предложений со стороны лидеров общественного мнения обозначился тогда, когда основной идеологической повесткой в Молдове стало не объединение общества, а разделение его по самым различным признакам, полагает общественный активист Аннаслав Яковенко.
По его мнению, с тех пор, как политики стали спорить о языке, этнической принадлежности, с тех пор, как начались метания — с Востоком мы или с Западом, мы потеряли нашу цель и забыли, к чему мы стремимся.
"Многие сейчас любят отмахиваться от советского периода. Возможно, многие моменты той эпохи действительно были античеловечны. Но тогда главенствовала определенная идеология. И люди жили в надежде на эту идеологию. У человека был идеал, высокий смысл, он понимал, к чему стремиться", - отметил Яковенко.
"В кризис наз загнало отсутствие идеологии и попытка подмены ее абсолютно не значимыми вопросами. Сегодня пандемия не спровоцировала, а просто обнажила кризис нашего общества", - заключил Яковенко.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK