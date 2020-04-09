Яковенко: пандемия не спровоцировала, а обнажила кризис нашего общества

В тупик нас завела не пандемия, а мы сами, и с самого момента образования Молдовы, то есть, практически тридцать лет, мы планомерно шли к этому тупику, заявил в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко.

Экспертиза Яковенко: пандемия не спровоцировала, а обнажила кризис нашего общества

В том, что Молдова находится в тупике, виноват не кризис, в который погружается мировая экономика, а события, последовавшие после провозглашения у нас в стране независимости. Тупик общественно-политических идей, каких-то новых предложений со стороны лидеров общественного мнения обозначился тогда, когда основной идеологической повесткой в Молдове стало не объединение общества, а разделение его по самым различным признакам, полагает общественный активист Аннаслав Яковенко.

По его мнению, с тех пор, как политики стали спорить о языке, этнической принадлежности, с тех пор, как начались метания — с Востоком мы или с Западом, мы потеряли нашу цель и забыли, к чему мы стремимся.

"Многие сейчас любят отмахиваться от советского периода. Возможно, многие моменты той эпохи действительно были античеловечны. Но тогда главенствовала определенная идеология. И люди жили в надежде на эту идеологию. У человека был идеал, высокий смысл, он понимал, к чему стремиться", - отметил Яковенко.

По словам эксперта, человеку необходим такой идеал, он должен понимать, ради чего каждый день выходить на работу, ради чего вообще куда-то двигаться и чего-то добиваться. А отсутствие этой идеологии привело к глубокому разочарованию, и внутреннюю пустоту попытались заполнить вот этими искусственно раздутыми спорами о малозначимых, на самом деле, проблемах.

"В кризис наз загнало отсутствие идеологии и попытка подмены ее абсолютно не значимыми вопросами. Сегодня пандемия не спровоцировала, а просто обнажила кризис нашего общества", - заключил Яковенко.

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