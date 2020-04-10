Вареница: почему медицина оказалась не готова к борьбе с пандемией

В мире прослеживаются довольно тревожные тенденции в такой отрасли, как здравоохранение, и пандемия выявила это. Возможно, общемировой подход к медицине необходимо менять, иначе, при угрозе новых эпидемий мы рискуем остаться беззащитными. Пандемии в современном мире случаются примерно раз в пять лет — все мы помним птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1. Во время пандемии последнего, десять лет назад, ВОЗ признала, что мир оказался слабо подготовлен к такого рода ситуациям. Но похоже, нужных выводов тогда сделано не было. Возможно, нынешняя пандемия наконец принесет понимание, что нельзя видеть в медицине только источник прибыли.
Журналист, политический комментатор Артем Вареница отметил, что ознакомился с данными относительно состояния как отечественной системы здравоохранения, так и системы ряда зарубежных стран, и выводы не радуют.
"Просто приведу очень интересные данные. В 1995 году в Молдове работали 335 больниц. А к 2015 году их осталось 85, из которых 14 — частные. И сейчас мы вынуждены открывать дополнительные госпитали — на Moldexpo, еще где-то в неприспособленных местах. Оказывается, не стоило закрывать почти 300 больниц?", - заявил Вареница.
"Тут все очень просто. Мы движемся к частной медицине. В наших клиниках есть хорошие врачи, особенно, в частных клиниках, где платят хорошие деньги. У нас есть прекрасные специалисты по каким-то редким болезням. Но в данном случае оказалось, что не хватает обычных медиков", - сообщил Вареница.
Перевод медицины в коммерческое русло привел как раз к тому, что стало не хватать обычных медицинских работников. И здесь Молдова оказалась в русле общемировых тенденций — по данным ВОЗ, в мире на сегодняшний день не хватает почти шести миллионов медицинских сестер. Редкие специалисты — это прекрасно и замечательно, но нехватка обычного медперсонала — это то, что гораздо сильнее вредит системе здравоохранения, чем отсутствие узких специалистов. Гораздо большее количество людей заболевают обычным аппендицитом, нежели редкими болезнями, подчеркнул Вареница.
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