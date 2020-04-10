Вареница: почему медицина оказалась не готова к борьбе с пандемией

Журналист, политический комментатор Артем Вареница рассуждает в эфире студии Sputnik Молдова о том, как сокращение расходов на здравоохранение сделало мир беспомощным перед распространением коронавируса.

Экспертиза Вареница: почему медицина оказалась не готова к борьбе с пандемией

В мире прослеживаются довольно тревожные тенденции в такой отрасли, как здравоохранение, и пандемия выявила это. Возможно, общемировой подход к медицине необходимо менять, иначе, при угрозе новых эпидемий мы рискуем остаться беззащитными. Пандемии в современном мире случаются примерно раз в пять лет — все мы помним птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1. Во время пандемии последнего, десять лет назад, ВОЗ признала, что мир оказался слабо подготовлен к такого рода ситуациям. Но похоже, нужных выводов тогда сделано не было. Возможно, нынешняя пандемия наконец принесет понимание, что нельзя видеть в медицине только источник прибыли.

Журналист, политический комментатор Артем Вареница отметил, что ознакомился с данными относительно состояния как отечественной системы здравоохранения, так и системы ряда зарубежных стран, и выводы не радуют.

"Просто приведу очень интересные данные. В 1995 году в Молдове работали 335 больниц. А к 2015 году их осталось 85, из которых 14 — частные. И сейчас мы вынуждены открывать дополнительные госпитали — на Moldexpo, еще где-то в неприспособленных местах. Оказывается, не стоило закрывать почти 300 больниц?", - заявил Вареница.

"Тут все очень просто. Мы движемся к частной медицине. В наших клиниках есть хорошие врачи, особенно, в частных клиниках, где платят хорошие деньги. У нас есть прекрасные специалисты по каким-то редким болезням. Но в данном случае оказалось, что не хватает обычных медиков", - сообщил Вареница.

Как рассказал эксперт, сегодня Италия, Испания столкнулись с этой проблемой в еще более серьезном масштабе. Для лечения пострадавших от COVID-19 не хватает больниц, оборудования, медикаментов. И уже нарастает волна народного гнева и возмущения в этих странах по поводу того, что Евросоюз требовал сократить бюджетные расходы на медицину, в результате чего закрывались больницы, урезалось бюджетное ассигнование на медицину. А когда страны столкнулись со вспышкой заболевания коронавирусом на своей территории, сразу выявилось, что они не готовы к борьбе в такого рода эпидемиями.

Перевод медицины в коммерческое русло привел как раз к тому, что стало не хватать обычных медицинских работников. И здесь Молдова оказалась в русле общемировых тенденций — по данным ВОЗ, в мире на сегодняшний день не хватает почти шести миллионов медицинских сестер. Редкие специалисты — это прекрасно и замечательно, но нехватка обычного медперсонала — это то, что гораздо сильнее вредит системе здравоохранения, чем отсутствие узких специалистов. Гораздо большее количество людей заболевают обычным аппендицитом, нежели редкими болезнями, подчеркнул Вареница.

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