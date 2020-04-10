Дрон: сейчас время не для политических баталий, а для совместных усилий

Экспертиза Дрон: сейчас время не для политических баталий, а для совместных усилий

В четверг, 9 апреля, Конституционный суд принял решение временно прекратить действие закона, одобренного под ответственность правительства Республики Молдова, о поддержке населения и отечественного бизнеса. Часть положений данного закона, который был утвержден под ответственность правительства, все же вступит в силу - на основе решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметил на брифинге премьер-министр Ион Кику. Рассказать, как такое стало возможным, вызвался юрист, адвокат Ион Дрон.

"Приостановление действия закона Конституционным судом вписывается в рамки конституционных процедур, здесь никаких нареканий к суду не имеется. Вопрос лишь, для чего это было нужно оппозиции? Сейчас не время политических баталий, сейчас время для совместных усилий", - заявил Дрон.

Как отметил юрист, этот закон был очень хорош в части предоставления компенсаций, субвенций бизнесу в контексте того периода, который мы переживаем. Кроме того, необходимо учитывать одну важную вещь — правительство вправе взять на себя ответственность по какому-либо закону в условиях ЧС. Такие обстоятельства имелись. Однако, кроме обязательств помочь гражданам и бизнесу, правительство включило в этот закон и ряд положений, которые будут вступать в законную силу только в следующем году.

Здесь есть такая юридическая тонкость, подчеркнул Дрон. Поскольку речь в законе идет также и о мерах, которые будут действовать и в следующем году, а не только в период чрезвычайной ситуации, то КС посчитал, что введение в действие всех положений данного закона не может быть мотивировано ЧП.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova