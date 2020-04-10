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Ion Dron Ион Дрон
© Sputnik / Osmatesco

Дрон: сейчас время не для политических баталий, а для совместных усилий

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200410/29842424/dron-seychas-vremya-ne-dlya-politicheskikh-bataliy-a-dlya-sovmestnykh-usiliy.html

Адвокат Ион Дрон в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова приостановку Конституционным судом действие закона о поддержке населения и отечественного бизнеса.

 

Экспертиза
Дрон: сейчас время не для политических баталий, а для совместных усилий

 

В четверг, 9 апреля, Конституционный суд принял решение временно прекратить действие закона, одобренного под ответственность правительства Республики Молдова, о поддержке населения и отечественного бизнеса. Часть положений данного закона, который был утвержден под ответственность правительства, все же вступит в силу - на основе решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметил на брифинге премьер-министр Ион Кику. Рассказать, как такое стало возможным, вызвался юрист, адвокат Ион Дрон.

"Приостановление действия закона Конституционным судом вписывается в рамки конституционных процедур, здесь никаких нареканий к суду не имеется. Вопрос лишь, для чего это было нужно оппозиции? Сейчас не время политических баталий, сейчас время для совместных усилий", - заявил Дрон.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС приостановил действие закона кабмина о поддержке граждан: что это значит
Как отметил юрист, этот закон был очень хорош в части предоставления компенсаций, субвенций бизнесу в контексте того периода, который мы переживаем. Кроме того, необходимо учитывать одну важную вещь — правительство вправе взять на себя ответственность по какому-либо закону в условиях ЧС. Такие обстоятельства имелись. Однако, кроме обязательств помочь гражданам и бизнесу, правительство включило в этот закон и ряд положений, которые будут вступать в законную силу только в следующем году.

Здесь есть такая юридическая тонкость, подчеркнул Дрон. Поскольку речь в законе идет также и о мерах, которые будут действовать и в следующем году, а не только в период чрезвычайной ситуации, то КС посчитал, что введение в действие всех положений данного закона не может быть мотивировано ЧП. 

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