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Бенедикт Чуботару
© Photo : Бенедикт Чуботару, из личного архива

Чуботару: можно ли было переносить дату Родительского дня

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200413/29864571/ciubotaru-mozhno-li-bylo-perenosit-datu-roditelskogo-dnya.html

Эксперт в области конфликтологии Венедикт Чуботару в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, что он думает об изменении в Молдове даты поминовения усопших.

Экспертиза
Чуботару: можно ли было переносить дату Родительского дня

На днях стало известно о том, что руководство Молдавско-Кишиневской Митрополии решило перенести в этом году на дни 6, 7 и 8 июня празднование Родительского дня (Радоницы), который всегда отмечался в стране на девятый день после Пасхи.

Все это вызвало определенные споры в обществе — а могла ли Митрополия переносить эту дату? И вообще, в компетенции ли Митрополии перенесение церковных праздников?

Как отметил конфликтолог Венедикт Чуботару, перенос этой даты не противоречил церковным правилам.

"Это в компетенции любого епископа, потому что данный праздник является поместным. Например, в Румынской церкви, или в Греческой он празднуется по-другому и в другие дни", - заявил Чуботару.

Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
© Sputnik / Константин Чалабов
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В Румынской церкви, как уточнил собеседник,  верующие отмечают его в декабре и в июне.

По словам эксперта, Радоница не является праздником, который устанавливается строгими общими канонами, как, к примеру, Пасха.

Любой отдельный епископ — Бельцкий, Кагульский, Унгенский и так далее, мог сам назначить любое время, позволенное канонами, когда отмечать этот праздник.

Поэтому данное решение Синода Молдавской митрополии было вполне правомерно, заметил Чуботару. 

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