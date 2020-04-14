Дрон: снижение налоговой ставки на пять процентов не спасет сектор HoReCa

В сельской местности для предприятий HoReCa налоговая ставка должна быть не выше 2-3 процентов, иначе мы рискуем полностью убить этот сектор, заявил в эфире студии Sputnik Молдова адвокат Ион Дрон.

Экспертиза Дрон: снижение налоговой ставки на пять процентов не спасет сектор HoReCa

На этой неделе правительство должно утвердить проект поправок к госбюджету. Они предусматривают выделение дополнительных средств системе здравоохранения и соцзащиты, а также меры по поддержке бизнеса. Среди них — сокращение ставки НДС для сектора HoReCa. Кроме того, по словам премьер-министра Иона Кику, в случае, если количество зараженных коронавирусной инфекцией в республике не превысит трех тысяч человек, то уже с 27 апреля предприятиям сектора позволят возобновить свою деятельность.

Ряд экспертов, однако, высказывают сомнения в том, что эти меры являются достаточными для поддержки гостиниц, ресторанов, баров и кафе. Адвокат Ион Дрон полагает, что пять процентов в данном случае — незначительная помощь сектору, который, наверное, пострадал сильнее многих отраслей бизнеса из-за простоя во время карантина.

"Снижение на пять процентов — это не решение вопроса. Я думаю, правительство вернется к этому закону, и будет вынуждено еще опустить налог для HoReCa, до пяти процентов, а то и до нулевой ставки, дабы возобновить работу этого сектора в сельской местности", - сообщил Дрон.

По словам эксперта, за пределами столицы и крупных городов этот сектор может быть полностью уничтожен, если карантин продлится еще дольше. Единственный путь — отказаться полностью от НДС для предприятий сектора, действующих в селах и малых городах.

Держались эти предприятия сектора в основном за счет приезжих, привлеченных сельским туризмом, но, как известно, туристов сейчас нет, и, так как туристическая отрасль пострадала не меньше, чем сектор HoReCa, неизвестно, когда туристы начнут приезжать снова.

"Снижение налоговой ставки с 20 процентов до 15 процентов — это не решение вопроса. Любой предприниматель, работающий в селе, у которого есть там гостиница или зона отдыха, вам скажет, что такое снижение — это капля в море. Да, для кишиневских ресторанов это, может, и хорошее решение, но не для сельской местности", - заключил эксперт.

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