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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: история с законом номер 56 - это скандал на один день

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200414/29881287/ciurea-istoriya-s-zakonom-nomer-56-eto-skandal-na-odin-den.html

Политолог Корнелиу Чуря заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что, по его мнению, стоит за обращением в суд ряда депутатов с требованием об отмене Закона о мерах поддержки граждан и предпринимателей в условиях режима чрезвычайного положения.

Экспертиза
Чуря: история с законом номер 56 - это скандал на один день

В понедельник, 13 апреля, Конституционный суд вынес окончательное решение по делу о Законе №56, признав его не соответствующим Основному закону страны. Закон предусматривал ряд мер по поддержке населения и бизнеса. С запросом о несоответствии ряда положений этого закона Конституции страны обратилась группа оппозиционных депутатов. Как отметил политолог Корнелиу Чуря, вся эта история — "скандал на один день".

"Такое поведение оппозиции характерно для неофитов, которые недавно выучили азбуку демократии и пытаются имплементировать ее буквально. Поэтому я думаю, в обществе к произошедшему отнесутся спокойно", - сообщил Чуря.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как подчеркнул политолог, точка зрения оппозиции, конечно, представляет определенный интерес, поэтому ее готовы были выслушать.

Тем не менее, то, что произошло, явилось следствием чрезмерной интерпретации правил.

Кстати, правительство намерено в ближайшее время снова утвердить проект поправок к госбюджету для выделения дополнительных средств сферам здравоохранения и соцзащиты, а также бизнесу.

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Тема:
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