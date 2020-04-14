Чуря: история с законом номер 56 - это скандал на один день

В понедельник, 13 апреля, Конституционный суд вынес окончательное решение по делу о Законе №56, признав его не соответствующим Основному закону страны. Закон предусматривал ряд мер по поддержке населения и бизнеса. С запросом о несоответствии ряда положений этого закона Конституции страны обратилась группа оппозиционных депутатов. Как отметил политолог Корнелиу Чуря, вся эта история — "скандал на один день".
"Такое поведение оппозиции характерно для неофитов, которые недавно выучили азбуку демократии и пытаются имплементировать ее буквально. Поэтому я думаю, в обществе к произошедшему отнесутся спокойно", - сообщил Чуря.
Тем не менее, то, что произошло, явилось следствием чрезмерной интерпретации правил.
Кстати, правительство намерено в ближайшее время снова утвердить проект поправок к госбюджету для выделения дополнительных средств сферам здравоохранения и соцзащиты, а также бизнесу.
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