Чуря: история с законом номер 56 - это скандал на один день

Политолог Корнелиу Чуря заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что, по его мнению, стоит за обращением в суд ряда депутатов с требованием об отмене Закона о мерах поддержки граждан и предпринимателей в условиях режима чрезвычайного положения.

Экспертиза Чуря: история с законом номер 56 - это скандал на один день

В понедельник, 13 апреля, Конституционный суд вынес окончательное решение по делу о Законе №56, признав его не соответствующим Основному закону страны. Закон предусматривал ряд мер по поддержке населения и бизнеса. С запросом о несоответствии ряда положений этого закона Конституции страны обратилась группа оппозиционных депутатов. Как отметил политолог Корнелиу Чуря, вся эта история — "скандал на один день".

"Такое поведение оппозиции характерно для неофитов, которые недавно выучили азбуку демократии и пытаются имплементировать ее буквально. Поэтому я думаю, в обществе к произошедшему отнесутся спокойно", - сообщил Чуря.

Как подчеркнул политолог, точка зрения оппозиции, конечно, представляет определенный интерес, поэтому ее готовы были выслушать.

Тем не менее, то, что произошло, явилось следствием чрезмерной интерпретации правил.

Кстати, правительство намерено в ближайшее время снова утвердить проект поправок к госбюджету для выделения дополнительных средств сферам здравоохранения и соцзащиты, а также бизнесу.

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